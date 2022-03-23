▲ 【可持續發展】保誠：中國以外新興市場在綠色金融發展滯後 能源轉型需全球合作

全球推動零碳發展，保誠責任投資主管Liza Jansen認為，近年綠色金融方面有不少創新投資工具，如綠色債券，中國的綠債發行額亦相當高企，但中國以外的新興市場綠債亦不多，發展相對滯後，基於全球主要能源需求及人口增長均來自新興市場，故有必要制定相關綠色框色及標準，更重要是能源轉型需要全球所有國家的合作。

「能源轉型相當重要，只有減少對其他國家的能源倚賴，才能加快推進能源轉型。」

俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，市場關注能源供應，油價及大宗商品價格飛升。瀚亞投資可持續發展主管Stuart Wilson指，油價及煤價快速上漲，若俄羅斯停止向歐洲供應天然氣，從能源安全角度來看，短期最有效的方法是轉向煤炭發電。

世界自然基金會（WWF）亞太區環境融資主管Jean-Marc Champagne稱，現時WWF有兩個項目在烏克蘭，不少項目都處於地緣政治風險高企的地方，基金會會小心研究相關能源項目。

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