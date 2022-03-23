【業績｜汽車】吉利今年至少推8款雷神混能車、極氪電動MPV　芯片供應可於次季改善

▲ 【業績｜汽車】吉利今年至少推8款混能車、極氪電動MPV，吉利執董安聰慧料芯片供應可於次季改善

吉利汽車 （00175） 去年少賺12%至至48.5億元（人民幣，下同），吉利汽車在業績發布會公布，去年132.8萬輛汽車銷售中，當中10萬輛屬新能源汽車，並預告今年新產品維持高產能，當中包括8款以上「雷神Hi·X」油電混動和超級電混產品、1款醇電混動車、「極氪01」升級款和全新極氪電動MPV等。

吉利汽車執行董事、極氪智能科技CEO安聰慧稱，去年極氪2個月多已交付6000多輛，目前累計已交付逾1.2萬輛，料今年全年交付量可達7萬輛。

吉利：芯片供應料第二季可有較大改善

安聰慧指，極氪01創內地電動車最快交付逾萬輛的紀錄，去年已錄毛利正數，平均單價達33.5萬元。他形容，訂單超預期，但芯片、疫情成最大挑戰，今年首季芯片供應處境最困難，料第二季可以改善。

安聰慧承認，極氪01初期軟件表現未符用戶期望，已推出兩輪OTA軟件更新，也會在軟件提升、軟件研發人員增加改良智能化表現。他重申，有信心極氪2025年銷售達65萬輛。

雖然吉利汽車在業績公告稱「全球芯片供應短缺並無減弱跡象」，吉利汽車集團CEO淦家閱亦指，第二季芯片供應會有有較大改善。

加快出口 CEO：吉利股價比較低迷

吉利汽車強調出口為公司增長動力，預告吉利品牌會加快歐洲、澳新、南美新市場拓展，「領克」繼續集中歐洲市場和中東市場，「幾何」純電登陸歐洲及東南亞市場。

吉利去年銷量中，內地佔121.3萬輛，但按年跌3%；出口市場佔11.5萬輛，按年增58%。

吉制汽車控股行政總裁桂生悅則稱，吉利汽車股價比較低迷，認為與公司核心價值有很大差距，認為投資界會發現有活力的傳統車企在電動化、智能化有深厚「底蘊」，而且吉利汽車科技能力優秀，未來可從技術輸出賺取收益，估值可有根本性變化。

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