【虛擬經濟】香港電車姊妹公司叮叮科創　舉辦首個學界NFT設計比賽

香港電車姊妹公司叮叮科創（Tramplus）舉辦全港首個學界NFT設計比賽，讓學生、老師及家長更好掌握NFT藝術及區塊鏈的基礎背景，更一連準備了 3 場免費的「網上研討會」。

比賽以「未來電車及智慧城市」為主題，分為兩階段進行，讓學生了解近年熱爆全球的NFT及區塊鏈熱潮，將數碼藝術帶入校園。參加費用全免，只需網上報名（按此連結）。

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比賽分為兩階段進行，第一階段的NFT網上研討會將於3月尾至4月舉行。於3 月 31 日起，請來大學講師及業界人士，如知名區塊鏈內容創作者 Sky Lai分享，內容包括區塊鏈及NFT基礎認識、運用，如何影響日常生活等，亦有NFT藝術DIY創作坊。

在4月至5月會舉行第二階段的校際NFT設計比賽，參加者可以以個人或團隊參賽，圍繞住「未來電車與智慧城市」主題，發揮想像力進行創作。設有冠、亞、季軍及優異獎，優勝作品仲可成為香港電車首個官方NFT藝術收藏品。

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責任編輯：龍紀瑩