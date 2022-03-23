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【烏克蘭戰爭】俄愛國棋王支持普京侵烏 被罰禁賽半年

環球社會熱點 18:10 2022/03/23

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俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯體育界幾乎遭國際全面封殺。俄羅斯棋王Sergey Karjakin多年前曾代表烏克蘭參賽，其後入籍俄羅斯。Karjakin在俄烏戰爭爆發後，多次公開發表言論力撐俄羅斯總統普京，被國際象棋聯會罰停賽半年。但他堅稱自己愛國，無悔發表上述言論。

俄示威者遭拘捕 全因舉一張標語 【下一頁】

32歲俄羅斯棋王Sergey Karjakin在俄羅斯入侵烏克蘭後，多次在Twitter發文，力撐普京（Vladimir Putin）攻打烏克蘭的行為。他更多次指責烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）犯戰爭罪，稱美國才真正威脅世界和平。

Karjakin最近再發帖文，聲稱烏克蘭軍隊在頓涅茨克（Donetsk）殺死25人，但西方媒體卻零報導，指澤連斯基是殺死頓巴斯地區兒童的真正兇手。

黑客組織控制俄多地影印機 印反俄傳單 【下一頁】

Karjakin的言論引起象棋界及國際象棋聯合會（FIDE）強烈譴責，FIDE周一（21日）發聲明指，批評Karjakin對烏克蘭戰爭的公開言論，引起全球社會關注及抨擊。FIDE指出Karjakin違反國際棋聯道德標準條例，判罰其禁賽6個月，於發聲明當日起生效。

Karjakin亦曾表示，雖然已失去西方象棋錦標賽的參賽資格，但對公開支持俄羅斯在烏東的特殊軍事行動絕不感後悔。他更強調任何情況都會支持國家、與普京站同一陣線。

Karjakin生於克里米亞，在2009年之前曾代表烏克蘭出賽，其後入籍俄羅斯。

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責任編輯：郭麗明

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