【烏克蘭戰爭】恐再現核爆 歐洲多國民眾搶購碘片

俄羅斯總統普京曾下令將核威懾力量置於高度戒備狀態，克里姆林宮更指如俄羅斯受到威脅，或會出動核武。歐洲多國民眾憂慮再爆發核爆或核洩漏事故，紛紛搶購碘片試圖為核事故做準備。

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人們通常是在核事故發生時使用碘片（ iodine pills），主要是核電站員工及現場救援人員。他們服用碘片的目的是飽和甲狀腺，避免吸收現場釋出的放射性物質碘，對人體造成更大傷害。

但碘片無法防止核爆造成的其餘風險，例如爆炸造成的熱力或對身體甲狀腺以外部位的傷害。

路透社報道，俄羅斯向烏克蘭發動戰爭後，歐盟委員會正尋求鼓勵歐盟成員國儲備碘片、保護衣及其他藥物。

英國與波蘭、保加利亞、捷克等國家對碘片的需求更加急增，主要是這些國家的民眾都相信碘片可保護他們免受輻射影響。

路透社引述保加利亞藥房聯盟主席指，藥房在短短6日內售出的碘片數量，相等於以往一年的銷量。據悉，部分藥房的碘片已經缺貨。

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羅馬尼亞國內也對核爆感到憂慮，總理Nicolae Ciuca本月初發表電視演說時，承認國內保質期達到5年的碘片庫存不足。

當地一間工廠已加緊完成生產3,000萬片碘片，據悉，這間工廠為國營藥廠，為應對戰爭威脅緊急生產碘片，會優先分配給最容易受輻射影響的孕婦和兒童。

羅馬尼亞醫學教授Voichita Mogos指，即使國內有足夠的碘片供應，問題是當局何時才適合授權民眾服用藥物。

她表示如果人們在核輻射洩漏前一日服用碘片，有9成以上人口可得到充分保護力。如果在吸入核輻射8小時後服藥，只有一半人口可獲得保護。如果人們在1日後服藥，僅約1成人口獲得保護。

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責任編輯：鄭錦玲