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【騰訊700業績】騰訊James Mitchell：減持上市公司投資屬正常舉動　資金回籠再投私營公司　去年處置京東股份收益782億元人幣

股市 19:43 2022/03/23

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【騰訊業績】騰訊去年處置京東股份收益782億元人幣

騰訊 （00700） 去年錄得其他收益淨額1,495億元人民幣，當中包括視同處置京東 （09618） 股份收益782億元人民幣，以及其他投資公司估值增加而產生的公允價值淨收益。

對於騰訊會否加大回購力度，騰訊首席戰略官James Mitchell在記者會上稱，騰訊每年均獲得股東授權進行回購，公司在過去 12 個月一直回購股份。Mitchell稱，回購只是回饋股東的其中一個方法，公司每年定期支付30億美元的年度股息，去年宣布派發京東 （09618） 持股作為特別股息。

Mitchell補充，除了股東獲分發的資本總額外，資本淨回報更加重要，過去騰訊甚少發新股，控制股本回報被稀釋情況。

騰訊去年人手大增3成、平均月薪7萬人幣，騰訊劉熾平：今年減慢人手增速、持續優化組織，看【下一頁】

騰訊減持上市公司股份屬正常 資金回籠投資私營公司

外界關心騰訊是否有意再分派手上投資項目，Mitchell指出，騰訊積極投資於其他公司，過去騰訊約80%投資是發生在私營公司，隨著時間推移，更多私營公司發展成上市公司，目前騰訊投資組合中約50%價值來自上市公司，所以騰訊定期減持上市公司股份屬正常舉動，以便為騰訊的私營公司投資項目提供資金。

Mitchell補充，騰訊每年都減持其他公司約數十億元的頭寸，騰訊在過去四個月減持較知名的京東及SEA（美：SE），故交易較受矚目。Mitchell強調，減持是根據公司內部決定，沒有外部壓力，騰訊在管理投資組合會保持有序退出上市公司投資，再重新投資私營公司，同時會關注整體資本管理和股東回報等。

騰訊今年初公布，會以實物分派方式，向股東每21股派發1股其間接持有約4.57億股京東普通股，相當於京東已發行股份約14.7%。截至去年底，騰訊待以實物方式分派的京東股份市價約1253億元。

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港股 騰訊控股（00700） 騰訊 京東集團—SW（09618）

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