【疫情快訊】天水圍體育館暫託中心今投入運作 設有130張病床供輕症長者

第五波疫情稍為緩和，為了讓公立醫院能夠重點服務臨床上較有需要的病人，暫託中心會透過醫院管理局轉介，接收確診但症狀輕微的長者病人，以及經醫院管理局評估後確認為正在康復並適合入住的體弱長者。社會福利署今日（23日）宣布，設於天水圍體育館的暫託中心即日投入運作。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

天水圍體育館的暫託中心設有130張病床，提供基本膳食及護理支援，不另收費。新風醫療集團已組成照顧專隊，為中心內的長者病人提供暫時照顧服務，而香港中文大學醫院的團隊亦會為中心提供醫療支援。

而社署早前已分別在彩榮路體育館、石硤尾公園體育館和港灣道體育館設立暫託中心，而啟德暫託中心目前亦已有約400張病床投入運作。

財政司司長陳茂波：暫緩追討欠租安排是非常時期的非常措施 不會剝奪業主收租權利 推五項優化措施【下一頁】

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂