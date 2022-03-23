【業績｜內險股】中國太平去年純利升約15％至約75億元　派末期息每股0.46元

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【騰訊業績】騰訊700去年處置京東股份收益782億元人幣
中國太平 （00966） 公佈去年業績，期內總保費收入2,625億元，按年增長12.4%；股東應佔溢利75.14億元，按年升 14.7%。派末期息每股0.46元，按年多派15％。
集團去年總資產達13,786億元，按年增長17.9%。股東應佔每股總內含價值 60.536元，按年升14.3%，其中太平人壽內含價值較去年末增長19.3%。
太平人壽新單期繳保費同比增長13.5%，其中個險新單期繳保費同比增長21.6%，代理人人力較年初逆勢增長1%。境外保險業務方面，太平香港保費收入期內按年增長6.8%，跑贏市場，太平人壽（香港）保費收入按年增長85.5%。
截至去年底，集團內投資資產規模 11,807億元，按年升20.5%；集團外投資資產規模10,379億元，按年升26.1%。全年實現投資收益582.27億元，按年增長24.2%，總投資收益率為5.39%。
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