【中美角力】傳內地要求中概股準備披露更多審計訊息 以應付美國監管機構要求 中概股延續反彈

中概股在審計問題上再有正面消息，據外電引述消息人士指，內地監管機構已要求科網中概股披露更多審計訊息，包括阿里巴巴（09988）、百度集團（09888）和京東集團（09618）在內的部分在美上市公司，緩和市場對中概股會因審計問題遭退市的壓力。

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報道指，目前中國政府正努力確保內地公司繼續在紐約上市，監管機構正在考慮一項提議，對於一些不收集敏感數據內地公司，允許美國監管機構檢查這些企業的審計工作文件。消息又指，這些公司被告知，倘在過程中對任何事情有不確定，最好應該徵求內地監管機構的建議，包括審計和與美國監管機構的溝通等。

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消息刺激多隻中概股延續反彈，其中重磅股阿里巴巴宣布加碼回購至250億美元，股價今日（23日）再升6.7%，報117.6元。嗶哩嗶哩（09626）升一成，報229元，為表現最好的科指成份股。

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記者：郭秀慧