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【中美角力】傳內地要求中概股準備披露更多審計訊息 以應付美國監管機構要求 中概股延續反彈

股樓投資 17:40 2022/03/23

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中概股在審計問題上再有正面消息，據外電引述消息人士指，內地監管機構已要求科網中概股披露更多審計訊息，包括阿里巴巴（09988）、百度集團（09888）和京東集團（09618）在內的部分在美上市公司，緩和市場對中概股會因審計問題遭退市的壓力。

同場加映﹕【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

報道指，目前中國政府正努力確保內地公司繼續在紐約上市，監管機構正在考慮一項提議，對於一些不收集敏感數據內地公司，允許美國監管機構檢查這些企業的審計工作文件。消息又指，這些公司被告知，倘在過程中對任何事情有不確定，最好應該徵求內地監管機構的建議，包括審計和與美國監管機構的溝通等。

【國泰 293】4月1日起取消英美等9國禁飛令 國泰航空股價曾創近兩年高【見下頁

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消息刺激多隻中概股延續反彈，其中重磅股阿里巴巴宣布加碼回購至250億美元，股價今日（23日）再升6.7%，報117.6元。嗶哩嗶哩（09626）升一成，報229元，為表現最好的科指成份股。

同場加映﹕【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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記者：郭秀慧

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阿里巴巴 經濟 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988）

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