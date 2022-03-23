【理財智慧】面對動盪不安投資環境 可考慮買份定息儲蓄保 入場門檻最低200美元

過去一星期，港股的表現猶如「過山車」，曾經跌停20,000點水平，最低見18,000左右水平，後來「V型」反彈，現時在22,000左右水平，但現時港股仍有很多不確定性，主要受到內在和外圍的原因影響，但短期內似乎不少問題仍未解決，例如內地疫情、美國通脹甚至俄烏戰爭，因此讀者可以考慮在不安的投資環境下，將部分資本轉往儲蓄保險。

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儲蓄保險

如果你打開網上討論區，都有不少關於儲蓄保險負面的主題，例如「儲蓄保險真係世界最大騙局」、「儲蓄保苦主案例」等，但對於一些只能承受低風險的讀者而言，儲蓄保險是一個不錯的選擇。投保人根據不同儲蓄計劃的年期，按時進行供款，投保期滿後便可以獲得保證與非保險回報甚至可以每年提取現金價值。

身故賠償

現時不同保險公司的教育基金、退休計劃、財富傳承大多都是指具儲蓄成份的人壽保險。同時，有別於投保醫療保險，大多數市面上投保人壽保險都無需要驗身，同時如果投保人不幸在投保期間身故，也會有身故賠償。

年期長與短

在不少討論區中，指出人壽保險最大的問題是「年期長」，的確有部分的人壽保險供款期長達二十年。但隨著市場上人壽保險產品競爭轉趨激烈，現時不少保險公司在年期上提供更多的選擇，包括短年期 (一到三年內)和長年期 ( 十八年) ，為投保人提供更多的彈性。

更低門檻

現時一些有中介人的保險公司，即使年期短了，但入場門檻都不低，以富通保險的「盛世‧傳家寶」保險為例，如果以四年為保費繳付年期，最低年繳都要2,250美元 (折合為港幣17,550元)。但隨著網上保險公司的發展，購買儲蓄保險的門檻也降低，例如以BLUE 的「WeSave 定息儲蓄保S3 ( 迷你版) 」為例，最低門檻為200美元 (折合為港幣1,560元) 。

是否值得買

誠如不少討論區所言，儲蓄保險有不少的缺點，例如年期長、不能應急 ( 提早退保會輸本金)、非保證回報 (即使過往紅利實現率高也不代表日後會派得足) ，甚至回報比市面的派息基金、股票都要低。但畢竟股票或基金都可能會出現「賺息蝕價」，因此儲蓄保險只是提供另外一個選擇供讀者作分散風險之用。

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撰文 : 陳佳恩