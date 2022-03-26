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【職場熱話】亞洲勞動市場老齡化　各國政府如何自處？

10:00 2022/03/26

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香港市場一直也面對勞動人口不足、勞動力老齡化和高失業率問題，而鄰近亞洲地區如台灣、南韓等地亦有同樣情況。（本報資料圖片）

香港市場一直也面對勞動人口不足、勞動力老齡化和高失業率問題，而鄰近亞洲地區如台灣、南韓等地亦有同樣情況。在疫情影響下，會否為其他地區的勞動市場帶來改變？而面對人口老化而導致勞動力老齡化的情況，各國政府又該如何自處？ 

【求職市場】市場形勢變　5招助求職者脫穎而出

南韓失業率創新低　七成長者仍在工作

據外媒《路透社》報道，經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）對全球勞動市場進行調查，發現南韓有近7成65歲或以上的人口仍在工作，並主要從事低薪兼職工作。數據更顯示，南韓2月的失業率創新低至2.7%，當中近半的就業率增長由當地60歲或以上的老年人口推動。

高齡勞動人口　從事欠缺社會福利保障工作

聯合國預計至2050年時，南韓勞動力人口將會持續老化，屆時勞動市場中老年人的比例將會成全球之冠，而聯合國強調，亞洲主要經濟體也將會面臨同樣情況。

花旗集團經濟學家Yoon Jee-ho指出，老年人口就業率增長高度集中意味國內經濟發展脆弱，同時反映政府對國民退休保障不足的後果。

以南韓為例，當地的養老金體系覆蓋面不足，而大多長者的私人儲蓄不足以應付日常生活開支，因此轉向從事低薪的兼職或臨時性質等欠缺社會福利保障的工作，如洗碗、清潔工，以微薄的薪金擺脫貧困生活。

國內的經濟脆弱，還同時導致一連串的社會問題發生。數據顯示，目前南韓老年人的生活水平較差，導致當地的長者自殺風險為全球最高。同時，政府稅收也會隨勞動力萎縮和勞動力老齡化而下降，愈來愈多的人需要社會福利，對公共醫療及財政機構造成很大威脅。

台灣提出「三支箭」計劃

事實上，亞洲各個政府也正積極面對勞動力老齡化的問題，例如台灣早前就推出「三支箭」：

  • 加強招攬海外專才
  • 「移工變移民」政策
  • 留住優秀僑外生

同時，台灣亦著手處理老年人的退休保障，包括改善勞工保險和軍人保險，另外台灣勞動部亦通過法案，保障中高齡、高齡就業不受歧視，確保當地勞動市場健康。

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責任編輯：文睿

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