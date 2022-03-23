【騰訊700業績】騰訊劉熾平：過去互聯網行業過分強調「零和競爭」　騰訊積極擁抱變化、繼續健康發展　更多舉措下半年顯現效果（不斷更新）

▲ 【騰訊700業績】騰訊劉熾平：過去互聯網行業過分強調「零和競爭」 騰訊積極擁抱變化、繼續健康發展 更多舉措下半年顯現效果

騰訊 （00700） 收市後公布業績，騰訊總裁劉熾平在記者會上表示，去年對互聯網行業來說是充滿挑戰的一年。劉熾平指出，互聯網行業在過去長時間快速發展，中國互聯網行業徹底改變日常生活，為行業數字化做出了重大貢獻。然而近幾年來互聯網行業參與者過分強調「零和競爭」、進行激進營銷、盲目擴張、著重短期的增長及企業利益，忽視可持續增長的最重要因素，結果行業增長趨向泡沫和不健康，而去年初以來，互聯網行業面臨著根本性的變化和挑戰。

劉熾平稱，去年出台多項新法規糾正多個行業的行業參與者的不當行為，促進公平競爭、用戶保護和數據安全。與此同時，全球宏觀環境變得更具挑戰性，劉熾平指出，在這些變化和挑戰中，堅信互聯網行業是時候回歸本源，以負責任的方式創造可持續價值。

劉熾平強調行業應重新關注健康發展，包括企業價值、技術和創新、成本效率、長期可持續性，平衡企業、行業和社會的利益。

劉熾平提到，騰訊積極擁抱變化，以更好地適應新的行業規範，騰訊正在逐步實施控制營銷和員工成本等舉措，並調整非核心業務趨合理化，預計這些舉措的結果將在 2022 年下半年開始顯現。

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