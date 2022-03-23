【騰訊700業績】騰訊劉熾平：當局解決未成年人保護問題後　料將重批遊戲版號　過去互聯網行業過分強調「零和競爭」（不斷更新）

▲ 【騰訊700業績】騰訊劉熾平：過去互聯網行業過分強調「零和競爭」 騰訊積極擁抱變化、繼續健康發展 更多舉措下半年顯現效果

騰訊 （00700） 收市後公布業績，騰訊總裁劉熾平在記者會上表示，去年對互聯網行業來說是充滿挑戰的一年。劉熾平指出，互聯網行業在過去長時間快速發展，中國互聯網行業徹底改變日常生活，為行業數字化做出了重大貢獻。然而近幾年來互聯網行業參與者過分強調「零和競爭」、進行激進營銷、盲目擴張、著重短期的增長及企業利益，忽視可持續增長的最重要因素，結果行業增長趨向泡沫和不健康，而去年初以來，互聯網行業面臨著根本性的變化和挑戰。

騰訊三大業務面臨不同問題，劉熾平指出，行業面對基本性及結構性改變及調整，騰訊作為參與者之一的騰訊也要作出改變，行業以往由競爭驅動轉為關注長線健康業務，在過程當中，騰訊也要優化營銷、營運、人員等成本。

遊戲監管方面，內地加強對未成年人保護力度，劉熾平稱，監管方也是支持對整個遊戲行業，「當解決未成年人保護問題後，版號也會預期發放」，目前騰訊的遊戲儲備充足，預計版號重啟後，新遊戲發布也可會跟上。

劉熾平指出，廣告業務會在年底回暖，上季分部受到其他行業監管及宏觀經濟等因素影響，騰訊須要時間讓新的廣告主進駐以及消化監管要求。

騰訊會否加大回購力度？

對於騰訊會否加大回購力度，騰訊首席戰略官James Mitchell稱，騰訊每年均獲得股東授權進行回購，公司在過去 12 個月一直回購股份。Mitchell稱，回購只是回饋股東的其中一個方法，公司每年定期支付30億美元的年度股息，去年宣布派發京東 （09618） 持股作為特別股息。Mitchell補充，除了股東獲分發的資本總額外，資本淨回報更加重要，過去騰訊甚少發新股，控制股本回報被稀釋情況。

騰訊James Mitchell：定期減持上市公司股份屬正常舉動 資金回籠投資私營公司

外界關心騰訊是否有意再分派手上投資項目，Mitchell指出，騰訊積極投資於其他公司，過去騰訊約80%投資是發生在私營公司，隨著時間推移，更多私營公司發展成上市公司，目前騰訊投資組合中約50%價值來自上市公司，所以騰訊定期減持上市公司股份屬正常舉動，以便為騰訊的私營公司投資項目提供資金。

Mitchell補充，騰訊每年都減持其他公司約數十億元的頭寸，騰訊在過去四個月減持較知名的京東及SEA（美：SE），故交易較受矚目。Mitchell強調，減持是根據公司內部決定，沒有外部壓力，騰訊在管理投資組合會保持有序退出上市公司投資，再重新投資私營公司，同時會關注整體資本管理和股東回報等。

劉熾平：新法規糾正多個行業參與者不當行為

劉熾平稱，去年出台多項新法規糾正多個行業的參與者的不當行為，促進公平競爭、用戶保護和數據安全。與此同時，全球宏觀環境變得更具挑戰性，劉熾平指出，在這些變化和挑戰中，堅信互聯網行業是時候回歸本源，以負責任的方式創造可持續價值。

劉熾平強調行業應重新關注健康發展，包括企業價值、技術和創新、成本效率、長期可持續性，平衡企業、行業和社會的利益。

劉熾平提到，騰訊積極擁抱變化，以更好地適應新的行業規範，騰訊正在逐步實施控制營銷和員工成本等舉措，並調整非核心業務趨合理化，預計這些舉措的結果將在 2022 年下半年開始顯現。

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