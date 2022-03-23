【騰訊700業績】騰訊劉熾平：平台降費影響不大　料當局解決未成年人保護問題後將重批遊戲版號　過去互聯網行業過分強調「零和競爭」

▲ 【騰訊700業績】騰訊劉熾平：過去互聯網行業過分強調「零和競爭」 騰訊積極擁抱變化、繼續健康發展 更多舉措下半年顯現效果

騰訊 （00700） 收市後公布業績，騰訊總裁劉熾平在記者會上表示，去年對互聯網行業來說是充滿挑戰的一年。劉熾平指出，互聯網行業在過去長時間快速發展，中國互聯網行業徹底改變日常生活，為行業數字化做出了重大貢獻。然而近幾年來互聯網行業參與者過分強調「零和競爭」、進行激進營銷、盲目擴張、著重短期的增長及企業利益，忽視可持續增長的最重要因素，結果行業增長趨向泡沫和不健康，而去年初以來，互聯網行業面臨著根本性的變化和挑戰。

騰訊三大業務面臨不同問題，劉熾平指出，行業面對基本性及結構性改變及調整，騰訊作為參與者之一的騰訊也要作出改變，行業以往由競爭驅動轉為關注長線健康業務，在過程當中，騰訊也要優化營銷、營運、人員等成本。

騰訊劉熾平：當局解決未成年人保護問題後 預期版號也會發放

遊戲監管方面，內地加強對未成年人保護力度，劉熾平稱，監管方也是支持對整個遊戲行業，「當解決未成年人保護問題後，版號也會預期發放」，目前騰訊的遊戲儲備充足，預計版號重啟後，新遊戲發布也可會跟上。

微信支付傳被要求須另外納入金融控股公司，劉熾平未有正面回應是否屬實，只稱公司一向重視合規、風險控制，並與金融機構積極合作，認為各種監管動作對行業也屬必要，會積極配合。

互聯網平台降費對騰訊影響有限 因中國支付費率已非常低

劉熾平指出，廣告業務會在年底回暖，上季分部受到其他行業監管及宏觀經濟等因素影響，騰訊須要時間讓新的廣告主進駐以及消化監管要求。

今年兩會提出互聯網平台降費，劉熾平預計，降費主要反映金融業務，但影響有限。劉熾平解釋，中國的中小企支付費率已非常低，對比美國約3%，歐洲約在1%至3%區間，中國商業支付費率只有0.4%至0.6%，小微企業用面對面支付費率更是0%。

劉熾平又稱，騰訊早已主動推出協助小微企業各種降費的措施，包括去年4月發布全國小店煙火計劃2.0，未來三年內追加100億元資金助力小微企業實現「增收降費」，一向有主動讓利並已反映毛利及利潤表現。

劉熾平：新法規糾正多個行業參與者不當行為

劉熾平稱，去年出台多項新法規糾正多個行業的參與者的不當行為，促進公平競爭、用戶保護和數據安全。與此同時，全球宏觀環境變得更具挑戰性，劉熾平指出，在這些變化和挑戰中，堅信互聯網行業是時候回歸本源，以負責任的方式創造可持續價值。

劉熾平強調行業應重新關注健康發展，包括企業價值、技術和創新、成本效率、長期可持續性，平衡企業、行業和社會的利益。

劉熾平提到，騰訊積極擁抱變化，以更好地適應新的行業規範，騰訊正在逐步實施控制營銷和員工成本等舉措，並調整非核心業務趨合理化，預計這些舉措的結果將在 2022 年下半年開始顯現。

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