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【有相睇】「財爺Plan」幫拖　上車買三房　982萬購愉景新城高層開揚戶

股樓投資 17:23 2022/03/23

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「財爺Plan」再度放寬按保門檻後，樓價1,000萬元以下物業最高可承造九成按揭，上車客選擇亦增多。美聯物業鍾家豪表示，荃灣愉景新城本月暫錄約3宗成交，平均實用呎價約14,227元。該行日前促成的高層3房套單位，放盤僅兩週即獲上車客承接，涉資982萬元。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

新成交單位愉景新城10座高層A室，實用面積約658平方呎，3房套間隔。鍾家豪稱，原業主月初開價約1,000萬元放售上址，屋苑高層單位放盤較少，而且景觀開揚，吸引上車客洽商承接。客人上門睇樓後，隨即與原業主議價，單位終以982萬元成交，折合實用呎價約14,924元。

資料顯示，原業主於1999年1月以350.6萬元購入上址，轉手帳面大幅獲利約631.4萬元，升值逾1.8倍。

同場加映︰【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 愉景新城 荃灣 美聯物業

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