【名家看法】摩根資產管理許長泰：中國股市需更具體政策增強信心　料會降準及下調貸款利率

▲ 摩根資產管理許長泰：中國股市需更具體政策增強信心 料會降準及下調貸款利率

中資股近期反彈，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，雖然國務院金融穩定與發展委員會已回認市場憂慮並承諾解決，但認為需要更具體的政策和成果來釋除投資者的懷疑及增強信心。

許長泰認為，遏制疫情和實施經濟刺激可能是未來兩到三個月內最快實現。然而，Omicron的傳播力或令感染人數短期內保持高位，根據其他經濟體的經驗顯示，每一波疫情通常會在兩到三個月內消退，但通過中國嚴格的防疫政策可將時間縮短，同時，也需要更強勁的信貸增長和更多財政刺激措施促進經濟增長。

關鍵是留意信貸增長

摩根資管預計，中央將適時下調貸款利率和存款準備金率以促進增長。關鍵是留意信貸增長，因其尚未對前幾輪貨幣寬鬆做出反應。財政刺激的好處是可以為經濟提供更直接和更可預測的提振。財政部已經宣布從 2022年到2024年將小企業的所得稅從25%降低到20%。

中央不太可能直接支持或救助財困內房

另外，當局承諾管理房地產行業的系統性和金融風險。該行指，中央目前不太可能直接支持或救助陷入困境的房地產開發商，料可能更側重於讓購房者能夠以更低的利率獲得抵押貸款。

許長泰指，監管改革是中國股市的挑戰之一，尤其在互聯網公司，認為中央必須證明在進行改變時是可預測及透明時，這可能需要時間。企業未來幾個季度的財務表現將有助投資者確定這些規則變化如何影響潛在長綫盈利。他指，投資者可以考慮一些具有政策利好因素的行業，包括可再生能源和脫碳等領域，以及受益於低收入群體收入增長強勁的消費品和服務。

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