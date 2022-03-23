【有相睇】睇淡後市平價沽貨　形品‧星寓連淡雅裝修705萬易手　業主料實蝕逾20萬

市場不景氣，業主擴闊議價空間之際，也出現明賺實蝕個案。美聯物業黃永財表示，疫情持續，有業主睇淡後市，以705萬元沽出形品・星寓1房單位，持貨不足4年，連洗費料損手離場。

是次成交單位為形品・星寓中層K室，實用面積394方呎，屬1房間隔，擁簡約裝修，加上價錢合預算，吸引用家承接。據了解，單位原放盤叫價762萬元，因應疫情持續，睇淡後市，決定減價57萬，以705萬元沽貨離場，折合實用呎價約17,893元。

單位圖片（由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

據悉，上述單位原業主於2018年5月以約700萬元購得，是次轉手帳面獲利5萬元，惟連稅項、代理佣金及其他使費計，料實蝕逾20萬元離場。

同場加映︰【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機