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【有相睇】睇淡後市平價沽貨　形品‧星寓連淡雅裝修705萬易手　業主料實蝕逾20萬

股樓投資 17:13 2022/03/23

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市場不景氣，業主擴闊議價空間之際，也出現明賺實蝕個案。美聯物業黃永財表示，疫情持續，有業主睇淡後市，以705萬元沽出形品・星寓1房單位，持貨不足4年，連洗費料損手離場。

是次成交單位為形品・星寓中層K室，實用面積394方呎，屬1房間隔，擁簡約裝修，加上價錢合預算，吸引用家承接。據了解，單位原放盤叫價762萬元，因應疫情持續，睇淡後市，決定減價57萬，以705萬元沽貨離場，折合實用呎價約17,893元。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

據悉，上述單位原業主於2018年5月以約700萬元購得，是次轉手帳面獲利5萬元，惟連稅項、代理佣金及其他使費計，料實蝕逾20萬元離場。

同場加映︰【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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撰文 : 謝昕蕎

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