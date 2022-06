AXA安盛全方位僱員福利保障　一站式數碼平台提升客戶身心健康

獎項:最佳僱員福利計劃供應商



隨着職場辦公模式的迅速轉變,大部分香港員工均需要在家工作或混合辦公,僱主和僱員對福利的喜好及需求亦有所改變,因此醫療保健政策也要趕上步伐,與時並進。AXA安盛願意多走一步,配合數碼科技,不斷革新提供全面及靈活的僱員福利保障,藉以提升客戶身心健康。這次AXA安盛在「優秀保險企業大獎2021」中獲頒多個獎項,絕對實至名歸。



僱員是公司架構中不可或缺的一部分,因此合適的福利保障能築起防護網,助他們在職場上「衝鋒陷陣」。AXA安盛了解到僱主與僱員對福利保障各抱有期望及需求,如僱主希望能按預算彈性選擇計劃,並能全面保障僱員需要,以提升企業優勢,留住人才;僱員則希望計劃可提供適當保障,助應付突如其來的變化。



按預算及僱員需要 度身訂造適切方案



AXA安盛為各類型企業客戶的僱員提供全方位醫療保障方案,大企業可以度身訂造一系列保障計劃,而中小企業則可在保障組合中自由選擇方案,例如「攜守同行企業醫療保障計劃」可為擁有至少3名僱員的中小型企業提供靈活自選保障組合,其中包括住院及自選醫療保障兩部分。AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示,企業可以按照預算及僱員需要,自由添加不同級別的自選保障,包括額外醫療保障、分娩、門診或牙科保障。配搭各種自訂保障,企業可彈性設計所需的團體醫療計劃。

▲ AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示:「AXA安盛僱員福利保險擁有最全面的心理健康網絡,貼心照顧企業及僱員的身心需要。」

持續優化數碼平台 提供一站式保險服務



受疫情影響,僱主與僱員不只是關注基本的醫療保障,更對數碼服務及心理健康的支援服務愈見殷切。李蓉表示,AXA安盛作為全港領先的僱員福利保險公司,洞悉數碼生活是新常態下的重要一環,因此致力持續優化其一站式保險及健康生活數碼平台Emma by AXA,不斷加入新功能及服務,並全面提升心理健康支援。



僱員福利保險客戶可透過Emma by AXA應用程式輕鬆完成所有與僱員福利保單相關的服務,隨時隨地查閱及管理自己的保單,包括提交索償、搜尋網絡醫生、查閱索償紀錄、甚至訂購藥物。客戶更可透過「Dr@Live 線上會診室」,安坐家中接受視像診症,選擇處方藥物及轉介信直接送遞家中,過程輕鬆便捷。



線上線下專業支援 提升僱員身心健康



李蓉透露,客戶亦可於Emma by AXA應用程式享用一連串心理健康支援服務,如網上心理輔導平台「隨心傾」,供受保僱員隨時隨地登入平台,在煩憂中透過文字訊息,尋得專業輔導員的協助,以排解壓力及負面情緒;AXA BetterMe服務中的「心靈加油站」則可讓客戶及公眾免費享用心靈健康服務,以靜觀冥想及正念練習,平靜心靈。客戶更可使用數碼健康自助工具「健康拍檔」的健康測試及連接健康追蹤裝置以進行個人挑戰,輕鬆提升健康。



此外,AXA安盛特別完善了醫生網絡,加入擁有心理學資格的普通科醫生、精神科醫生及臨床心理學家,確保僱員及家屬能獲得適切的心理健康服務及治療。李蓉補充,AXA安盛更於2021年舉辦了一連串有關身心健康的網絡研討會,邀請各界導師分享最新健康資訊及提升心理健康的心得,全面支援成員各方面的生活,助他們保持身心健康。

▲ 香港經濟日報總經理兼副社長陳麗珠(右)頒發獎項予AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉(中)及AXA安盛僱員福利業務總監何國傑。

聆聽客戶的聲音 精益求精成業界翹楚



本年度AXA安盛憑藉優異服務表現,榮獲最佳僱員福利計劃供應商。「業界頒授殊榮,足證我們的產品及服務得到大眾的肯定及認同。」李蓉認為,AXA安盛素來擔當業界中重要的領航者角色,見證客戶的需求因時變化,而未來一年將不斷加強產品及服務的優勢,繼續透過多種豐富而靈活的方案,提供一站式全面僱員福利保障。同時積極聆聽客戶的聲音,適時進行市場調查,務求準確地為客戶提供最適合的產品及協助,進一步鞏固香港企業客戶的福利保障。

