【恒大危機】 恒大債務重組方案 爭取7月底前推出 執董肖恩：正全力保交樓

深陷財困風波的中國恒大（03333）正試圖拆解債務危機，恒大聯同財務顧問昨晚（22日）舉行投資者會議，籌備債務重組方案。中國恒大集團執行董事肖恩表示，各項工作均向既定目標有序推進，力爭7月底前提出重組定案，正與中介團隊探討潛在方案，已接洽第三方投資者，推動恒大物業（06666）及恒大汽車（00708）重組與引進戰略投資者，以實現各方利益最大化。恒大指，將根據工作情況及時披露。

同場加映﹕【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

肖恩指出，全面評估情況後，初步估計恒大境外直接債務規模227億美元，包括142億美元境外債，天基控股子公司景程公司發行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其他境外債務33億美元。他又指，會盡最大努力推進復工復產保交樓，切實維護購房者和債權人的合法權益，恒大營運正逐步恢復，撇除冬季因素的項目復工率截至2月底已達80%，確認繼續合作的施工單位超過1,700家，在全部合作單位中佔比超過70%。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元 股價坐火箭升逾一成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映﹕【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧