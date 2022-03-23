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Tesla（TSLA.US）新廠房落成帶動板塊向上 Rivian（RIVN.US）可否借勢炒上？

股市 17:02 2022/03/23

分享：

昨晚Tesla（TSLA.US）受德國柏林廠房開幕炒起，收報993.98美元，升幅達7.9%。消息亦帶動板塊向上，Rivian（RIVN.US）昨日升7%，收報46.93美元。究竟博入其他美股電車股是否適合？ 獨立股評人唐牛為你分析。立即點擊收看／收聽【即睇策略分析】

*港股策略如何，唐牛於《ET開市直擊》為你分析*

欄名 : 3分鐘睇股

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