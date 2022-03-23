Tesla（TSLA.US）新廠房落成帶動板塊向上 Rivian（RIVN.US）可否借勢炒上？ 股市 17:02 2022/03/23 分享： 昨晚Tesla（TSLA.US）受德國柏林廠房開幕炒起，收報993.98美元，升幅達7.9%。消息亦帶動板塊向上，Rivian（RIVN.US）昨日升7%，收報46.93美元。究竟博入其他美股電車股是否適合？ 獨立股評人唐牛為你分析。立即點擊收看／收聽【即睇策略分析】 *港股策略如何，唐牛於《ET開市直擊》為你分析* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 小米（01810）宣佈回購 現價買入是否值博？ 今日 小米（01810）宣佈回購 現價買入是否值博？ 李寧（02331）股價靠穩成交縮 博短綫必須睇實這個止蝕位！ 今日 李寧（02331）股價靠穩成交縮 博短綫必須睇實這個止蝕位！ All in港股現蝕三成 現轉場美股適合嗎？ 今日 All in港股現蝕三成 現轉場美股適合嗎？ 友邦（01299）需睇實執行回購消息 短炒、長綫價位分析 今日 友邦（01299）需睇實執行回購消息 短炒、長綫價位分析 美股科技股全攻略 唐牛話呢兩隻龍頭可以吼（附策略） 今日 美股科技股全攻略 唐牛話呢兩隻龍頭可以吼（附策略） 板塊 美股 Tesla 電車 港股 牛 柏林 美元 德國