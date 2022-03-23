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【業績｜內險股】眾安在線純利升逾1倍賺逾11億元人幣　承保業務首度扭虧為盈

股市 16:59 2022/03/23

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眾安在線純利升逾1倍賺逾11億元人幣，承保業務首度扭虧為盈。

眾安在綫 （06060） 公佈去年業績，期內股東應佔淨溢利11.65億元（人民幣，下同），按年增長110.3%，連續兩年錄盈利。集團解釋，主要歸因於承保業務扭虧為盈，以及投資收益大幅增長。期內，集團實現了首次承保盈利0.75億元，去年同期的承保虧損約4.08億元。

眾安在綫去年總保費按年升21.9%至203.71億元。投資收益按年升66.4%，至20.08億元。綜合成本率跌2.9個百分點，跌至99.6%。

眾安在綫指，其保險板塊受益於堅持「有質量地可持續增長」戰略實現的承保業務盈利以及表現穩健的投資收益，保險板塊實現淨溢利約17.86億元，按年增長約79.9%。科技板塊去年其他收入約5.31億元，其中科技輸出收入為5.20億元，按年升約42.5%。同時，科技分部淨虧損約3.85億元，淨虧損率進一步收窄。

眾安在綫旗下虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）去年用戶人數按年增加127.3%，至50萬人。ZA Bank期內收入1.15億元，按年大升約七成，惟期內淨虧損亦大增逾五成至4.63億元，連續兩年擴大。

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