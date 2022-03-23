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【業績｜內險股】眾安在線純利升逾1倍賺逾11億元人幣　承保業務首度扭虧、ZA Bank虧損大增五成

股市 18:08 2022/03/23

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眾安在線純利升逾1倍賺逾11億元人幣，承保業務首度扭虧為盈。

眾安在綫 （06060） 公佈去年業績，期內股東應佔淨溢利11.65億元（人民幣，下同），按年增長110.3%，連續兩年錄盈利。集團解釋，主要歸因於承保業務扭虧為盈，以及投資收益大幅增長。期內，集團實現了首次承保盈利0.75億元，去年同期的承保虧損約4.08億元。集團未有宣佈派息。

眾安在綫去年總保費按年升21.9%至203.71億元。投資收益按年升66.4%，至20.08億元。綜合成本率跌2.9個百分點，跌至99.6%。

眾安在綫指，其保險板塊受益於堅持「有質量地可持續增長」戰略實現的承保業務盈利以及表現穩健的投資收益，保險板塊實現淨溢利約17.86億元，按年增長約79.9%。科技板塊去年其他收入約5.31億元，其中科技輸出收入為5.20億元，按年升約42.5%。同時，科技分部淨虧損約3.85億元，淨虧損率進一步收窄。

冀最快兩至三年內達到ZA Bank盈虧平衡

眾安在綫旗下在港營運的虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank），去年用戶人數按年增加127.3%，至50萬人。ZA Bank期內收入1.15億元，按年大升約七成，惟期內淨虧損亦大增逾五成至4.63億元。眾安解釋，ZA Bank現處業務高速增長期，著重新客拓展、科技研發投入和新產品推出，淨虧損主要源於相關支出。

截至去年底止，ZA Bank存款餘額約70億元，貸款餘額按年勁升4倍至約25億元。管理層在業績會上表示，ZA Bank的客戶人數排名已靠前本港中型銀行用戶規模，又透露今年1月已取得本港證監會1號牌照，冀以基金為切入口，為進一步升級用戶的投資理財體驗做好準備。除零售銀行外，管理層稱ZA Bank亦正拓展企業銀行服務。由於ZA Bank收入增長加快，管理層希望最快在兩至三年內達到ZA Bank盈虧平衡。

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港股 業績公布 眾安在線（06060） 眾安銀行
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