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美網媒BuzzFeed應投資者要求 料停運新聞業務

環球社會熱點 17:22 2022/03/23

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美國網媒BuzzFeed曾獲美國傳媒業的最高殊榮普立茲獎，但每年虧損約1,000萬美元（約7,800萬港元）。BuzzFeed周二（22日）宣布縮減新聞業務規模及裁員。美媒引述消息人士報道，有股東已施壓要求BuzzFeed停止經營新聞業務。

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BuzzFeed於去年12月上市， 首周股價就大跌近4成，目前仍未收復失地。

美媒CNBC引述匿名消息人士報道，雖然BuzzFeed周二宣布正縮減虧損的新聞部門規模，但股東們憂慮該部門正拖累公司整體業務。BuzzFeed數名大股東據報已敦促創辦人Jonah Peretti，全面關閉旗下新聞業務。

消息人士透露，BuzzFeed新聞業務屬公司內容創作部門旗下業務，擁有約100名員工，每年虧損約1,000萬美元。

CNBC引述BuzzFeed一名股東指，關閉新聞業務或令公司市值增加多達3億美元（約23.48億港元）。

Jonah Peretti表示，雖然BuzzFeed公司仍取得盈利，但沒有足夠資源承擔多兩年的虧損。公司可作出最負責任的行為，就是控制成本並確保業務能長期發展。

他宣布新計劃希望加快實現BuzzFeed新聞部門盈利，內容包括更換領導層、增加一個專門業務小組、裁員。BuzzFeed也會調整編採方針，將優先考慮當日最重大新聞、文化娛樂、名人及生活報道。

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BuzzFeed旗下也設有廣告及商務部門，公司周二表示，其2021年全年內容收入增長9%，達1.3億美元（約10.17億港元）。報道引述消息人士指，公司已向不多於30名員工提出自願離職遣散計劃，但僅限於調查、不平等、政治或科學新聞等組別、任職1年或以上的記者及編輯。

Jonah Peretti多年來一直堅持營運BuzzFeed新聞業務，指業務對世界、企業及公司文化都有益處。BuzzFeed新聞部過去亦曾獲得多個獎項，包括美國新聞界最高榮譽普立茲獎（Pulitzer Prize）及喬治· 伯克獎（George Polk Award）。

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責任編輯：李俊儀

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