【蘋果動向】蘋果與WiLAN和解　就無線技術簽訂專利許可協議

▲ WiLAN昨（22日）表示，已經與蘋果簽署與無線技術相關的許可協議。（法新社資料圖片）

由初代iPhone發布以來，蘋果（Apple）一直與加拿大專利許可公司WiLAN進行有關專利侵權的多項訴訟，近日終於「破冰」。WiLAN昨（22日）表示，已經與蘋果簽署與無線技術相關的許可協議，結束長達15年的iPhone無線技術糾紛。

WiLAN和蘋果的專利糾紛可以追溯到推出初代iPhone的2007年，當時WiLAN指控蘋果侵犯其Wi-Fi專利。15年來，雙方一直就專利問題周旋，包括在2014年，蘋果起訴 WiLAN，尋求裁定其沒有侵犯與無線寬頻的專利。

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而最近一次的訴訟就是於今年2月，蘋果向美國華盛頓的上訴法院申請，成功推翻早前陪審團裁定蘋果侵權，要求蘋果向WiLAN賠償8,500萬美元（約66億港元）的裁決。

這是法院在2018年駁回陪審團要求蘋果賠償1.45億美元（約11億港元）的裁決後，第二次在推翻蘋果對WiLAN賠償的裁決。

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WiLAN的主要業務是購買無線通信、芯片和汽車行業等領域的專利，再將技術授權給其他公司。WiLAN的母公司Quarterhill表示，該協議解決了 WiLAN、其子公司Polaris 和蘋果在美國、加拿大和德國的所有法庭案件，沒有披露該協議的具體條款。

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責任編輯：吳嘉雯

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