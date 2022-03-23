【電視廣播TVB】電視廣播TVB去年虧損擴逾倍至6.47億元不派息　疫情下最近兩月廣告銷售增長放緩

電視廣播TVB （00511） 公布，去年EBITDA為負3.14億元（前年為7400萬元），原因為年內營運成本上漲，且並無任何來自香港政府與COVID相關的工資補貼收入。 因此公司股東去年應佔虧損為6.47億元，按年擴大1.3倍。董事局不建議派發股息。

公司指，去年，受惠於旗艦香港電視廣播業務持續恢復，及去年8月底收購的士多集團所貢獻的新電子商貿收入帶動，集團收入由27.2億元增至近29億元，增幅6%。然而去年總營運成本由32.5億元，增至37.1億元，升幅14%，主要是由於持續投資於內容製作、人才培育及資源投放，並自去年8月底開始將士多集團的營運成本綜合入帳所致。去年，公司每股虧損為1.48元，較前年每股虧損0.64元擴大1.3倍。

香港電視廣播廣告去年收入增至10億

去年各項收入方面，香港電視廣播收入12.2億元，按年多13.3%；OTT串流收入近3.7億元，少10.9%；電子商貿業務收入近2.4億元，增7.1倍；中國內地業務收入近6.7億元，少10.3%；國際業務收入4億元，少12.2%。公司指，香港電視廣播分部的廣告收入由8.8億元增至10.2億元，增幅16%；由於士多的業績在收購後綜合入帳，令電子商貿的收入增至近2.4億元。

公司指，於電視廣播業務方面，廣告銷售於今年初曾呈向好勢頭，但因第五波疫情，廣告客戶態度轉為審慎，導致2月及3月的廣告銷售增長明顯緩和。公司認為，一旦防疫措施逐漸放寬，預期第二季度將恢復增長。同時，公司進一步豐富非傳統渠道所提供的內容，從而繼續擴大來自數碼媒體的廣告收入。

電子商貿業務於今年初表現理想，於今年2月的每月商品交易總值達至9400萬元。由於第五波疫情為網上平台帶來人流，故除每月商品交易總值再創新高外，亦有助客戶養成更固定的購物習慣及提高彼等的忠誠度。

全職僱員按年增6%至3870人

於中國內地，內容應用程式埋堆堆的每月活躍用戶人數維持強勁增長，尤其是智能電視，於今年首兩個月的每月活躍用戶人數增28%。公司將會通過促進互動及以創新方式使用不同形式的無綫電視內容來繼續擴大粉絲數目。基於龐大觀眾群，今年亦將推行廣告及直播電子商貿等變現策略。國際傳統收費電視業務在馬來西亞和新加坡將持續受壓。

截至去年底，不包括董事及自由工作人員，集團共有3870名全職僱員，包括合約藝員及海外附屬公司之職員，按年多6.2%。

電視廣播今收報4.62元，跌0.6%。

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