【業績｜中移動】中國移動去年純利增7.7%至1161億人幣 派發末期息2.43元、全年股息率近7.5厘
股市 16:41 2022/03/23
中國移動 （00941） 公布去年全年業績，期內收入合共達8483億元（人民幣，下同），按年增長10.4%；股東應佔利潤達1161億元，按年增長7.7%；EBITDA達3110億元，按年增長9.1%；派發末期息2.43元，按年增長38%。
中移動全年合共派發4.06港元股息，派系比率達60%，按年增長23.4%。若以今日收市價54.35港元計算，全年股息率接近7.5厘。
在收入方面，通信服務收入達7514億元，按年增長8%；數字化轉型收入達1594億元，按年增長26.3%，對通信服務收入增量貢獻達59.5%。
另外，去年全年移動ARPU達48.8元，按年增長3%，移動客戶數為9.57億戶，當中5G套餐客戶數為3.87億戶。家庭寬帶綜合ARPU為39.8元，按年增5.6%。
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