【業績｜中移動】中國移動升3%　去年純利增8%、全年派息增23%　楊杰：數字化轉型是今後發展方向

▲ 中國移動去年純利增7.7%至1161億人幣 派發末期息2.43元、全年股息率近7.5厘

中國移動 （00941） 公布去年全年業績，期內收入合共達8483億元（人民幣，下同），按年增長10.4%；股東應佔利潤達1161億元，按年增長7.7%；EBITDA達3110億元，按年增長9.1%；派發末期息2.43元，按年增長38%。

中移動今日高開3%，現報55795元，升2.9%。

全年股息率接近7.5厘 派息比率達60%

中移動全年合共派發4.06港元股息，派息比率達60%，按年增長23.4%。若以今日收市價54.35港元計算，全年股息率接近7.5厘。

另外，去年全年移動ARPU達48.8元，按年增長3%，移動客戶數為9.57億戶，當中5G套餐客戶數為3.87億戶。家庭寬帶綜合ARPU為39.8元，按年增5.6%。

首次單列數字化轉型業務表現 收入增26.3%至1594億元

在收入方面，通信服務收入達7514億元，按年增長8%。值得注意的是，中移動首次在年度報告中披露數字化轉型業務的收入，並指數字化轉型業務已經成為推動公司收入增長的第一驅動力。該業務收入按年增長26.3%至1594億元，對通信服務收入的增量貢獻達59.5%。

執行董事兼董事長楊杰指，公司今後發展的方向，就是推動數字化轉型，包括構建基於「連接+算力+能力」的新型信息服務體系，因個人、家庭、政企和新興市場都存在數字化轉型，未來會持續透過這一指標，引領中移動實現轉型發展。

今年資本開支預算為1852億元 明年起資本開支將下調

中移動表示，今年整體的資本開支預算為1852億元，當中，1100億元將用於5G建設的投資，180億元用於投入算力網絡，預計截至今年年底，建成5G基站將達110萬個。

楊杰表示，中國移動在5G建設方面的資本投資高峰期將在今年結束，預計從明年開始集團整體的資本開支將會下降。今後在算力網絡方面的投資會逐步增長，包括移動雲、業務網、數據中心和邊緣計算等，都會繼續逐步建設。

被問及旗下業務是否再有分拆上市的計劃，他回應指，公司當前的業務還不具備條件分拆上市，隨著互聯網發展、公司內容生態發展等全面推進，會再作下一步考慮。

（第二版更新管理層回應）

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