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【SpaceX】馬斯克或成俄烏沖突最大贏家 英國宣布將手上所有衛星交由SpaceX發射

環球政經 17:30 2022/03/23

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早前俄羅斯為對俄經濟制裁的反制而拒絕利用自家聯盟號火箭協助英國發射通訊衛星後，由英國政府接手為大股東的OneWeb公司近日宣布，剩餘的低軌衛星將改搭乘 SpaceX 獵鷹 9 號火箭發射升空，以繼續完成自家低軌通訊衛星部署。

【第五波疫情】順豐即日起全面恢復上門收派服務 確診樓宇可樓下交收或網點自取【下一頁

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

OneWeb公司原本預計於低地軌道部署648顆通訊衛星，為全球提供高速低延遲衛星網路商業服務，並與俄羅斯航太簽訂一系列發射合約，由俄羅斯聯盟號火箭每次運送發射34至36顆衛星，今年只需再發射6趟任務後，就可完成OneWeb計畫整體部署並於今年8月提供覆蓋全球的衛星網路。然而今基於俄烏沖突，歐美各國展開制裁，俄羅斯也因此反牽制讓聯盟號火箭退出市場，令到OneWeb成為最大受害者。

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

俄羅斯自動選擇退出市場後，目前市場上有能力接下後續發射任務的SpaceX自動成為了最大贏家，接下來OneWeb的所有剩餘衛星將交由SpaceX負責，由於協議內容保密，因此OneWeb未透露何時發射、一次發射幾顆衛星、以及可能發射幾次。

【職場熱話】轉新工遇奇怪職場文化 同事習慣每天叫同一間外賣 港男嫌貴欲拒絕又怕不合群【下一頁

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記者：鄭日棱

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