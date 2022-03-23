友邦（01299）需睇實執行回購消息 短炒、長綫價位分析

友邦 （01299） 收市升逾1%，報83.25元。早前友邦公布去年業績多賺28.5%，並計劃未來3年動用100億美元回購公司普通股。於 3月17日 ，公司已向僱員、董事及主管授出251.9萬份購股權，眾多消息下可讓友邦挑戰150天綫85元高位？獨立股評人唐牛稱，友邦近期走勢偏強，短炒止蝕價點定？中長綫幾錢買入至安全？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*足本分析重溫今早《ET開市直擊》，唐牛為你分析港股策略*（下附time code）

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00：20 - 港股今日焦點速覽

01：02 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：34 - 亞太股市早段市況速報

03：05 - 美國聯儲局表示加息步伐將加快、債息抽升 可留意美國銀行股

04：31 - 美國聯儲局突然轉鷹 為控制市場預期的手段

05：50 - 美國聯儲局放鷹 美股股市繼續見資金回流可加大倉位？

06：33 - 債息升、納指續向上 科技股短期可留意兩大龍頭Apple（AAPL.US）、Google（GOOG.US）

07：48 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：47 - 港股重上20天?似轉勢、中證監再就中概股問題放軟

09：36 - 恒指重上22000點反彈已超額完成 反彈目標睇22500點

10：31 - 大市步伐快、可當重設再來 重新留意通脹、加息、消息業消息操作

11：40 - 騰訊（00700）業績前瞻：市場相對睇淡 料受累負面因素增長較差

13：20 - 騰訊（00700）早前大市急插時倉位已震盪 今次績後反應未必大

13：46 - 騰訊（00700）靠業績炒上力度未必大 未有貨寧可等業績後部署

13：59 - 騰訊（00700）上望420元已見蟹貨區 績前博入不值博

14：32 - 騰訊（00700）vs 中移動（00941）績前揀邊隻？中移動（00941）績前可小注博一博

16：16 - 中移動（00941）止蝕價位看多少？

17：07 - 小米（01810）回購值得憧憬？淡友要等一等

18：51 - 小米（01810）績後是否值得買入博上？

19：22 - 港股開市前市況速報

20：14 - ET個股推介：中國神華（01088）

33：34 - 港股開市初段市況速報

24：50 - 觀眾問股：阿里巴巴（09988）250元重注蟹貨可溝貨？

26：42 - 觀眾問股：李寧（02331）67.5元上望幾多？

28：00 - 觀眾問股：?豐（00005）加息利好上望幾多？

29：03 - 觀眾問股：東岳集團（00189）北水停掃公布業績後可轉勢？

30：22 - 觀眾問股：雅居樂（03383）4.35元有貨上望及止蝕價？

33：13 - 觀眾問股：煤氣（00003）持貨逾10年不送紅股要換馬？

35：35 - 觀眾問股：長江基建（01038）甚麼價位買入較值博？

36：20 - 觀眾問股：友邦（01299）現價買入會否太遲？

37：56 - 觀眾問股：中國建材（03323）10.25元買入要止蝕？

39：05 - 觀眾問股：華能國際電力（00902）4.6元有貨止蝕定繼續持有？

39：56 - 觀眾問股：安踏（02020）平均114元有貨能返家鄉？

40：37 - 觀眾問股：Apple Inc.（AAPL.US）現價買會太遲嗎？

41：20 - 觀眾問股：全倉100%買港股蝕三成 現想轉買美股時間上適合嗎？

42：42 - 觀眾問股：Alphabet Inc.（GOOG.US）甚麼價位可買入？

43：46 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）如升穿1000美元下站睇幾多？

45：02 - 觀眾問股：哪隻美國銀行股可以買？美國銀行（BAC.US）甚麼價位入？富國銀行（WFC.US）更好？

46：42 - 觀眾問股：Rivian（PRIVN.US）可否借Tesla（TSLA.US）炒上？

48：38 - 觀眾問股：請問?房是否已見底？可買入嗎？

49：15 - 觀眾問股：思摩爾（06969）受電子煙新政策影響有幾大？行業前景如何？難再炒染藍？

50：12 - 觀眾問股：贛鋒鋰業（01772）現價可買？短?走勢在哪？

51：11 - 觀眾問股：香港電訊（06823）可否回落10.4元？甚麼價位買入？

52：05 - 觀眾問股：美團（03690）200元有一手怎操作？

52：58 - 港股開市初段市況

53：30 - 消息股：小米（01810）、舜宇光學科技（02382）、藥明生物（02269）

54：30 - 財經日誌提提你