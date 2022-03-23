財政司司長陳茂波：暫緩追討欠租安排是非常時期的非常措施 不會剝奪業主收租權利 推五項優化措施

財政司司長陳茂波於上月公布的《財政預算案》中提出暫緩追租建議的條例草案，周三（23日）在立法會大會進行首讀及二讀。財政司司長陳茂波表示，第五波新冠病毒疫情自今年1月初爆發，其規模和嚴重程度前所未見，嚴厲的社交距離措施影響市民外出消費的意欲，也對很多行業造成休克式衝擊，令不少企業，特別是中小企，面對極大的經營困難。

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在這個抗疫的關鍵時期，政府必須採取一切必要的措施，保護經濟的元氣，特別是防止出現大規模的中小企倒閉潮，造成大量失業，導致社會不穩。中小企佔了香港企業數量的98%，聘用人手相當於私營市場勞動力的45%，當中包括大量的基層職位。這些基層僱員正是過去兩年多以來最受疫情影響的一群。

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考慮到租金是中小企經營成本的一個主要部分，他在預算案中亦公布了暫緩追討欠租安排的立法建議。有關建議的主要目的，是為陷入困境的指定行業租戶提供急需的喘息空間，一方面讓他們不會因為無法如期繳付租金而被迫結業，另一方面提供空間和機會讓租賃雙方可以透過協商訂立雙方同意的租金安排。



具體而言，條例草案為處於指明處所而業務受第五波疫情重創的商業租戶提供短期保護，禁止業主在三個月的保護期內對指定行業的租戶採取某些指明行動，追討租戶未能按照租約繳交的自2022年1月1日至保護期屆滿期內的租金。相關的指明行動包括終止租約、中止提供服務或其他相關的法律行動等。

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陳茂波指出，當局提出立法建議後，聽取社會意見，已作出5項改善措施：

（一）在條例草案中清楚列明保護期是由法例生效日期起計的3個月，並刪去預算案所建議可將其延長3個月的選項；

（二）在條例草案中訂立相應的暫緩期，禁止貸款人因業主借款人未能償還相關的抵押貸款而對有關業主借款人、保證人和擔保人採取行動，緩解部分業主借款人因暫緩追討欠租安排而可能出現的短期資金周轉困難。

（三）條例草案將訂明，業主與租戶如在保護期內就租金達成新協議，暫緩措施將不適用於該協議；同樣地，貸款人與業主借款人如在保護期內簽訂類似協議，暫緩措施亦不會適用；

（四）如受影響物業的業主或租戶提出要求，其須繳付的差餉及地租可以延期繳付，並無須支付附加費或利息；

（五）就個別持有指明商業用處所並依賴有關處所的租金收入維生的業主，政府會透過百分百擔保個人特惠貸款計劃為其提供相等於3個月租金的免息墊支貸款，上限為10萬元。

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與此同時，金管局一直與銀行業界保持密切溝通，並會為銀行提供指引，說明如何彈性處理業主因租金收入減少而令其還款能力受影響的情況，以及如何透過預先批核還息不還本等計劃，為有關業主借款人提供適當支援。

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記者：陳詠妍



