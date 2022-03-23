黑海輸油設施受風暴破壞 俄稱石油日出口銳減百萬桶

俄羅斯入侵烏克蘭，嚴重影響全球石油供應及價格。俄羅斯能源部副部長索羅金周二（22日）表示，由於風暴破壞裝油泊位，俄羅斯與哈薩克斯坦通過里海石油管道(CPC)的石油出口量，可能每日減少多達100萬桶。

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俄羅斯能源部副部長索羅金 (Pavel Sorokin) 周二指，CPC的3處裝油泊位當中，有兩處受風暴破壞，必須進行維修。他預料石油出口量每日減少多達100萬桶，時間或長達兩個月。

CPC是世界規模數一數二的輸油管，管道全長1,500公里。輸油管由哈薩克斯坦西部大型油田Tengiz，將石油運送至黑海Novorossiysk港口，出口至全球市場。

管道大部分石油屬於俄羅斯、哈薩克斯坦及國際石油公司，包括雪佛龍及埃克森美孚。管道每日運送約120萬桶石油，佔全球供應約1.2%。

俄羅斯入侵烏克蘭後，CPC管道一直備受關注。因為美國雖已對俄石油制裁，卻並無禁運來自哈薩克斯坦、流經俄羅斯的石油。

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俄羅斯持有24%的CPC股份，屬該管道最大股東，雪佛龍及埃克森美孚分別持有15%及7%股份。俄羅斯國有石油生產商Rosneft及蜆殼（Shell）的合資企業擁有7.5%股份。

石油交易商Vitol及Trafigura周二估計，如今俄羅斯石油日供應量已較正常減少為200萬至300萬桶，石油產量一旦減少多於200萬桶，勢進一步推高石油價格，導致經濟衰退。

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責任編輯：郭麗明