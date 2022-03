【英倫的天空@iM網欄】英國民間為烏克蘭掀起籌款熱潮

因為地緣關係,英國人也關心烏克蘭和俄羅斯的戰爭。現在英國的新聞和時事平台都是議論兩國的戰爭近況。其實英國人對東歐人有不少良好印象。很多東歐人來英從事建築、餐飲、清潔及裝修工程,為英國的基層工作增加不少勞動力。

英國政府已經宣布緊急援助讓10萬在英國有親人的烏克蘭人來英國,而民間則掀起籌錢或捐贈物資物品熱潮,連學校都不甘後人,舉辦紅鼻子日、無校服日、音樂會等;務求學生多多參與,亦藉此機會教育學生歐洲歷史及政治,了解戰爭帶來的禍害。

講起慈善機構,你會留意很多慈善機構在佔據各區的主要街道上的蹤影,很多都有地舖售賣一手或二手物品。英國的地舖租金相對香港的天價平宜得多;而英國人又很接受二手產品和古著,所以慈善組織比較容易維持收支平衡。大家如在英,記得去支持下。

其實在英國脫歐後;很多外勞的東歐人都回了老家;因為他們很多都把孩子放在家鄕生活,我認識一些東歐人,佢哋都係在英國搵錢,然後匯錢返自己國家養妻活兒,由於東歐生活指數低而環境樓價又比英國靚同平一大截,所以佢哋都唔係好在意要移民嚟英國。另外東歐人的國家觀念也比較重,所以也不會輕易轉入藉英國;而也說真的;英國可以算是全球高稅率的國家之一;遺產稅更高達4成,移民英國,對高收入人士的顧慮來說,最好先諮詢下英國的稅務顧問了。



作者 _ 大衞叔叔(姚大衞)簡介:

為 Hopeland Academic 總監,多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境,不論是居住投資,移民政策、或是家長最關注的英國升學,大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

