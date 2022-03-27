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【英倫的天空@iM網欄】英國民間為烏克蘭掀起籌款熱潮

名人薈萃 08:01 2022/03/27

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因為地緣關係，英國人也關心烏克蘭和俄羅斯的戰爭。現在英國的新聞和時事平台都是議論兩國的戰爭近況。其實英國人對東歐人有不少良好印象。很多東歐人來英從事建築、餐飲、清潔及裝修工程，為英國的基層工作增加不少勞動力。

英國政府已經宣布緊急援助讓10萬在英國有親人的烏克蘭人來英國，而民間則掀起籌錢或捐贈物資物品熱潮，連學校都不甘後人，舉辦紅鼻子日、無校服日、音樂會等；務求學生多多參與，亦藉此機會教育學生歐洲歷史及政治，了解戰爭帶來的禍害。

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

講起慈善機構，你會留意很多慈善機構在佔據各區的主要街道上的蹤影，很多都有地舖售賣一手或二手物品。英國的地舖租金相對香港的天價平宜得多；而英國人又很接受二手產品和古著，所以慈善組織比較容易維持收支平衡。大家如在英，記得去支持下。

其實在英國脫歐後；很多外勞的東歐人都回了老家；因為他們很多都把孩子放在家鄕生活，我認識一些東歐人，佢哋都係在英國搵錢，然後匯錢返自己國家養妻活兒，由於東歐生活指數低而環境樓價又比英國靚同平一大截，所以佢哋都唔係好在意要移民嚟英國。另外東歐人的國家觀念也比較重，所以也不會輕易轉入藉英國；而也說真的；英國可以算是全球高稅率的國家之一；遺產稅更高達4成，移民英國，對高收入人士的顧慮來說，最好先諮詢下英國的稅務顧問了。


同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：
Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）

欄名 : 英倫的天空

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