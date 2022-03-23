【糧食供應】全球主要農業生產、出口國　烏克蘭今春季播種面積料減半

▲ 農業部長Roman Leshchenko近日表示，烏克蘭今年春季作物播種面積料按年減少一半以上，降至約700萬公頃。（資料圖片）

烏克蘭作為全球主要農業生產、出口國，其農業部長Roman Leshchenko近日表示，烏克蘭今年春季作物播種面積料按年減少一半以上，降至約700萬公頃，而俄羅斯入侵前足有1500萬公頃。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）近日向義大利議會表示，俄羅斯對烏克蘭的襲擊，恐導致全球發生飢荒。

路透社報道，烏克蘭的春季播種，預計將包含大麥、栗米等穀物，以及紅菜頭、向日葵和大豆等作物。Leshchenko表示，調整後的計畫目前為700萬公頃，其中栗米播種量將減少最多。

他提到，農民今年將可以播種330萬公頃的栗米，比2021年540萬公頃減少近4成。並補充，烏克蘭有大量的栗米庫存，但出口將是一大問題。

多地戰火連連 小麥收成料減近200萬公頃

烏克蘭農業部已指示農民多播種春小麥、蕎麥、燕麥、小米和春大麥，目前糧食安全是當務之急。他續指，農民為了今年的收成，共種了650萬公頃的冬小麥，但由於多地戰火連連，最終收成面積可能只有400萬公頃左右。

烏克蘭在2021年收成了創紀錄的8400萬噸糧食，預計向外國出口6500萬噸糧食，其中包括2530萬噸小麥和4000萬噸栗米。烏克蘭農業諮詢公司APK-Inform表示，今年度小麥出口量預計不會超過1830萬噸，3月到6月大概只能出售20萬噸小麥。

俄羅斯入侵後，烏克蘭已暫停黑麥、燕麥、小米、蕎麥、鹽、糖、肉類和牲畜的出口，小麥、栗米和葵花油則須獲准才能出口。

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責任編輯：李智美