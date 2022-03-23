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【加強服務】天文台下月起發表季度氣候預報 持續高溫天氣提示今夏推出

理財智慧 17:25 2022/03/23

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今日（23日）為世界氣象日，香港天文台亦同步宣布，今年將會繼續加強各項服務，從下月起每月發表未來3個月的季度預報；此外天文台亦會就熱帶氣旋帶來的強風及長時間暴雨的共同影響，以及酷熱天氣日數及熱夜數目持續上升推出相應措施。天文台開放日則會以「香港天文台開放日2022」網頁舉行。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

在氣候預報方面，天文台將於4月起，每月發表未來3個月的季度預報，內容包括該季度平均氣溫和總雨量的等級預報。天文台亦正研究就熱帶氣旋帶來的強風及長時間暴雨的共同影響，進一步加強預測和向市民發布相關信息，以更好保障公眾安全。

鑑於酷熱天氣日數及熱夜數目持續上升，天文台將於今年夏季開始，透過流動應用程式「我的天文台」推送通知，發出有關持續高溫天氣的「特別天氣提示」，提醒公眾就酷熱天氣或熱夜的持續影響採取適當應對措施。相關提示亦會在天文台網站發布。

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【延伸閱讀】【香港地震】天文台指不影響建築物結構   本港環境輻射水平維持正常

【延伸閱讀】【理財智慧】香港如果發生地震   火險究竟包唔包? 租樓有需要買嗎?

此外，天文台將於今年推出新版本「我的天文台」。新版本採用更個人化設計的主頁介面，方便用戶隨時掌握降雨資訊及各區天氣；天文台亦計劃今年推出名為《輻射解碼》的互動電子書以加強公眾教育。

另外，因應新冠熱情最新發展，今年的天文台開放日會繼續以網上形式舉行。「香港天文台開放日2022」網頁將於稍後推出，公眾可透過當中的虛擬漫遊和影片暢遊天文台總部。

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責任編輯：嚴浩文

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