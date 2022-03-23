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【香港藝術節】工銀亞洲網上免費呈獻歌劇《鄉村騎士》與《丑角》　觀眾可預先登記獲取觀賞連結

Hot Talk 16:18 2022/03/23

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工銀亞洲表示，會首度於網上免費向全球觀眾獻上上海歌劇院《鄉村騎士》與《丑角》音樂會版歌劇。

工銀亞洲宣佈，會在3月26日晚上8時至4月23日晚上8時期間，於網上免費呈獻香港藝術節閉幕名著劇目，觀眾由即日起可透過香港藝術節網站登記及獲取觀賞連結。

作為第50屆香港藝術節閉幕演出獨家贊助商的工銀亞洲，已連續十年獨家贊助香港藝術節閉幕演。該行表示，會首度於網上免費向全球觀眾獻上上海歌劇院《鄉村騎士》與《丑角》音樂會版歌劇。閉幕演出將於本港時間3月26日晚上8時至4月23日晚上8時，全球免費放映。

登記連結按此

第50屆香港藝術節閉幕演出，由上海歌劇院院長暨著名指揮家許忠帶領上海歌劇院，以音樂會版歌劇形式為觀眾帶來兩齣經典歌劇《鄉村騎士》與《丑角》，並由史上唯一登上史卡拉歌劇院擔綱主角的中國歌唱家女高音和慧飾演女主角，演出陣容包括榮獲英國皇家歌劇院青年藝術家選拔首獎的男高音薛皓垠，以及意大利維羅納《杜蘭朵》國際歌劇比賽首獎的男高音韓蓬。

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