  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀：鮑威爾言論反映央行正對抗通脹　股市有繼續走高

股市 16:07 2022/03/23

分享：

瑞銀：鮑威爾言論反映央行正對抗通脹　股市有繼續走高

聯儲局主席鮑威爾表示願意以較大的幅度加息，如果美國落實加息50個基點，這將是2000年以來的首次。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，鮑威爾的言論反映央行處於對抗通脹的狀態，市場對利率的預期也有所調整。現在難以判斷儲局無法在不破壞經濟增長的情況下為通脹降溫，因此，股市年內繼續走高可期。由於不確定性增加，對總體股票進行中性的配置，投資者也應為利率上升做好準備，包括考慮價值及金融板塊，料一般能跑贏。

瑞銀：大宗商品未來數月保持高位，布蘭特油價6月前或再挑戰125美元，看【下一頁】

瑞銀指，聯邦基金期貨市場目前反映的預期是美國今年加息幅度超過200個基點，包括上周的25個基點的漲幅。這將是儲局自1994年以來最迅速的緊縮步伐，並意味著今年至少一次加息50個基點。

美聯儲多次成功在不引起經濟衰退的情況下收緊政策。債市已反映經濟增長放緩風險上升，美國2及10年期國債收益率差周一曾經跌破20個基點。如果儲局以接近市場預計的步伐加息，並縮減其資產負債表的規模，對經濟無疑造成了「逆風」。房貸利率也已上調和信貸利差擴大。

另外，瑞銀指，能源供應安全、價格和碳排放之間一直存在矛盾，烏克蘭戰事更加劇了能源的窘境。而投資者迴避傳統的化石燃料是不現實的，即使假設可再生能源產能繼續以過去10年平均12%的年增速成長，要完全減少人們對化石燃料的依賴，該行估計要長達20多年的時間。所以，投資者可以將資金投向化石燃料行業的可持續發展領導者，包括使用對環境危害最小的開採技術及增加可再生能源支出的企業。

太陽能和風能等可再生能源正逐漸進入主流，電池及電網系統也越來越得到關注。面對俄羅斯天然氣和石油斷供，加上可再生能源可以在本國發電，人們有更大的誘因加大投資。雖然風和陽光等天氣狀況難以預測，但存儲技術的提升有望解決可再生能源的間歇性斷供問題。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

相關文章：

【儲局官員】布拉德：預計50點子的加息肯定會出現

瑞銀 經濟 股票 大行報告 加息 美國聯儲局 通脹

上一篇文章

【新股IPO】瑞科生物2179已錄近4億孖展　超購4倍

下一篇文章

【新股IPO】法拉帝9638暫錄孖展2706萬元、未足額　國際配售已獲足額認購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升60點　納指期貨微升3點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升60點　納指期貨微升3點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【小米1810】小米績後曾彈9%　上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
【小米1810】小米績後曾彈9%　上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚
【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款