【大行報告】瑞銀：鮑威爾言論反映央行正對抗通脹　股市有繼續走高

▲ 瑞銀：鮑威爾言論反映央行正對抗通脹 股市有繼續走高

聯儲局主席鮑威爾表示願意以較大的幅度加息，如果美國落實加息50個基點，這將是2000年以來的首次。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，鮑威爾的言論反映央行處於對抗通脹的狀態，市場對利率的預期也有所調整。現在難以判斷儲局無法在不破壞經濟增長的情況下為通脹降溫，因此，股市年內繼續走高可期。由於不確定性增加，對總體股票進行中性的配置，投資者也應為利率上升做好準備，包括考慮價值及金融板塊，料一般能跑贏。

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瑞銀指，聯邦基金期貨市場目前反映的預期是美國今年加息幅度超過200個基點，包括上周的25個基點的漲幅。這將是儲局自1994年以來最迅速的緊縮步伐，並意味著今年至少一次加息50個基點。

美聯儲多次成功在不引起經濟衰退的情況下收緊政策。債市已反映經濟增長放緩風險上升，美國2及10年期國債收益率差周一曾經跌破20個基點。如果儲局以接近市場預計的步伐加息，並縮減其資產負債表的規模，對經濟無疑造成了「逆風」。房貸利率也已上調和信貸利差擴大。

另外，瑞銀指，能源供應安全、價格和碳排放之間一直存在矛盾，烏克蘭戰事更加劇了能源的窘境。而投資者迴避傳統的化石燃料是不現實的，即使假設可再生能源產能繼續以過去10年平均12%的年增速成長，要完全減少人們對化石燃料的依賴，該行估計要長達20多年的時間。所以，投資者可以將資金投向化石燃料行業的可持續發展領導者，包括使用對環境危害最小的開採技術及增加可再生能源支出的企業。

太陽能和風能等可再生能源正逐漸進入主流，電池及電網系統也越來越得到關注。面對俄羅斯天然氣和石油斷供，加上可再生能源可以在本國發電，人們有更大的誘因加大投資。雖然風和陽光等天氣狀況難以預測，但存儲技術的提升有望解決可再生能源的間歇性斷供問題。

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