【無牆醫院@iM網欄】多元體驗 食在護養院

許多老友記因牙齒退化、疾病等令他們食慾下降,影響健康及生活質素。雅麗氏何妙齡那打素護養院有見及此,鼓勵老友記表達意見,一同設計國際美食活動及每月美食餐單,期望有他們的参與,使他們「食多啲、健康啲」。

護養院首先推出中國特色美食,老友記喜歡「香口」食物,所以乳豬、有米豬、乳鴿、南乳豬手、蟹肉伊麵、片皮鴨、臘腸煲仔飯、滷水鵝等相繼登場,令老友記讚不絕口。西式美食方面,有意大利風情的食物,當中包括意大利雲吞、肉醬意粉、蘑菇湯、意大利芝士蛋糕等。而日本風情美食則有親子丼、拉麵、燒鰻魚飯等。

同時,有許多老友記只可進食特碎或糊餐,護養院特別安排特色造型糊餐,包括有三文魚、白切雞、帶子、雞脾、叉燒蓮藕、紅蘿蔔、粟米、雞翼、紅燒牛肉等;節日則有造型火雞、紅豆月餅、餃子。雖然部份老友記未能表達及溝通,但從他們的表情及很快就「食到見碗底」的舉動便知道他們喜歡特色造型糊餐。

此外,護養院於各個節日均會安排特色節日食品,與老友記一同慶祝。例如冬至前,因有老友記表示十分掛念梅菜扣肉及海蔘等食物,故此,護養院預備冬節午餐時,特別加入梅菜扣肉、炸蟹鉗、白切雞、蒸倉魚、蓮藕章魚湯、冬菇生菜等做冬的節日食物,讓院友感受到「過冬」的節日氣氛。

冬至過後,好快又到中國人最重視的團年日子。營養師及言語治療師為老友記設計迷你盆菜,內有海蔘、腩肉、竹笙等,希望令院友就算留在院舍,也可以開心滿足地細嚐團年飯的溫暖,感受到大家互相充滿關愛的濃厚氣氛,溫情滿載。

至於富有濃厚節日氣氛之聖誕節,院舍當然少不了安排盛大的聖誕大餐與院友慶祝,火雞、小食炸物拼盤、雞翼、豬肋骨、燉牛面頰肉,大蝦沙律等自然少不了,還選用特色聖誕紙碟盛載,營造像派對級美食予院友。

除了用食物引起老友記食慾外,職業治療師更為個別老友記設計合適的輔助餐具,例如「防漏吸碟」——碟身的底部呈吸盆形狀,可將碟穩固於桌上,減少打翻的機會,而碟的一邊設計較高身,方便以單手握匙羹但未能以手固定碟進食的院友使用,更容易勺起食物。另外,「粗柄彎角度匙羹」——粗身羹柄讓院友容易抓握,羹柄與匙羹成彎角,手部功能欠佳的院友不需轉動手腕也能將食物送入口中。

護養院希望藉着多元化的美食及度身訂造的輔助餐具,能在不同的節日帶給院友各具特色的佳餚,刺激他們的食慾,盡情享用美食,不但口福能得到滿足,心靈也感滿足。

雅麗氏何妙齡那打素護養院於一九九九年五月初投入服務,提供238張政府資助的護養床位,為65歲或以上有需要的長者提供長期醫療、護理和住宿服務。

