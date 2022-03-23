▲ 【騰訊700】騰訊上季收入增8% 經調整溢利248.8億人幣 同遜預期 業績前曾倒跌

騰訊 （00700） 收市後公布業績，騰訊上季營收約1441.88億元（人民幣，下同），按年升8%，遜預期的1453.06億元；列賬純利約949.58億元，按年增60%，勝預期的314.99億；經調整純利248.80億元，按年跌25%，遜預期的292.03億元。每股盈利9.957元，派末期息每股1.6元，按年不變。

騰訊指出，去年是充滿挑戰的一年，公司積極擁抱變化，執行加強公司長期可持續發展的舉措，但影響收入增速放緩。

騰訊又稱，中國互聯網行業正在結構性地邁向更健康的模式，回歸以用戶價值、科技創新及社會責任為中心的本源。騰訊正在積極適應新環境，降本增效，聚焦重點戰略領域，爭取長期可持續增長。

現有遊戲收入下降及季節性因素 拖累內地遊戲表現

騰訊上季增值服務業務收入下降4%至719億元，當中內地遊戲收入按年跌12%至296億元、國際市場遊戲收入增長16%至132億元。騰訊提到，現有幾款遊戲的收入下降，加上第四季收入的季節性下降，及本季為保護未成年人而採取的額外措施，抵銷《英雄聯盟手遊》及《金鏟鏟之戰》等新遊戲的收入貢獻，影響內地遊戲收入。

騰訊指出，去年第四季未成年人總時長按年減少88%，佔其內地市場遊戲總時長的0.9%；未成年人總流水（即總營收）按年減少73%，佔其內地市場遊戲總流水的1.5%。騰訊預計，未成年人保護措施影響將於今年下半年全面消化，待新版號發放後，騰訊相信將受惠於更多新遊戲的推出。

海外遊戲方面，騰訊稱，通過加深市場滲透率、提升產品及優化營運，致力進一步發展現有的遊戲，此外將繼續推出新遊戲，有望對2023年及以後的增長帶來幫助。

部分行業廣告需求疲弱 影響網絡廣告按年下降 4% 預計今年後期可恢復增長

騰訊上季網絡廣告業務收入按年下降 4%至215億元，騰訊解釋，電商及必需消費品等行業廣告主略低於正常水平的季度性廣告需求上漲，以及互聯網服務、教育和遊戲等行業的廣告需求疲弱。

騰訊稱，會繼續提升差異化的廣告解決方案，同時適應監管變化及持續演變的宏觀經濟環境。上季微信日活躍廣告主按年增長超過30%，超過三分之一的朋友圈廣告收入來自以小程序作為落地頁的廣告及通過企業微信連接用戶與客服代表的廣告。騰訊認為，隨著公司適應新環境及進一步升級廣告解決方案，預期廣告業務可今年年後期恢復增長。

騰訊雲優先考慮擴大SaaS的業務規模 而非追求顯著收入

金融科技及企業服務收入增速放緩，上季收入按年增長11%至480億 元，騰訊指出，是反映了年終項目部署雲服務收入的季節性增加以及支付服務收入的增加。

騰訊指出，通信及協作SaaS方面，融合打通企業微信、騰訊會議及騰訊文檔，為企業提供加強版的解決方案。

騰訊強調，目前優先考慮擴大 SaaS的業務規模，而非追求顯著的收入，國際市場上核心企業服務SaaS（如CRM軟件）商業化的成功經驗，以及本土PaaS支出的重大規模及高速增長，印證核心企業服務SaaS在中國的商業化潛力。

騰訊指出，鑑於市場環境的變化，正重定IaaS及PaaS的發展重心，從單純追求收入增長， 轉向以為客戶創造價值及實現高質量的增長為目標，相信長遠可使客戶受惠，並改善利潤率。

騰訊全年收入增16% 經調整純利1237.88人幣

騰訊全年收入5601.18億元，按年增16%；純利2248.22億元，按年增41%；經調整純利1237.88億元，按年增7%

績前股價反覆，早段曾升4%重上400元水平，但尾市一度倒跌。騰訊收市報389元，升0.3%，成交167億元。

騰訊業績料遊戲收入再放緩、廣告業務倒退影響，而近期阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 都宣布大額回購計劃，騰訊回購部署成為市場關注。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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