【小老闆生意經@iM網欄】「Reels」成時下最新穎的營銷模式

未知大家最近有沒有發現,IG新增了一項叫「Reels」的功能,允許用戶拍攝或上傳3至15秒的視頻,當中可透過即時拍攝、或是從相簿選擇,去編輯一段15秒的影片。然後再按各人喜好,加入速度、配樂、濾鏡及特效等等的基本功能,令用家可以快速剪接並發佈完成度高的短片(最長為可發布60秒的短片)。其他用戶亦可透過搜索頁面或是搜尋hashtag、音檔或影片,看到內容創作者上載的「Reels」影片。

社交影片甚具吸引力

社交影片市場競爭激烈,不論是短片抑或長片,只要內容夠生活化;題材夠吸引、好笑、貼地,均有不少捧場客。TikTok(抖音)可以說是現在最流行的短影片程式,而You tube則是現在最流行的中長影片程式。至於Instagram,早已進軍社交影片市場,發展「IGTV」,可是其用戶量相對其他平台而言,明顯差一大截。

據Sensor Tower研究報告指出,Instagram的10億多用戶中只有約700萬人有下載IGTV App,可見其使用程度頗低,吸引不到大眾關注。結果,Instagram宣布將停運「IGTV」,專注其資源到至「Reels」功能身上。Instagram發布「Reels」功能後,指可在其影片中加入獎勵計劃,意味內容創作者可透過影片廣告插播功能,增加創作者的廣告收入,進一步開抬內容創作者的收入。

「Reels」的用法就好像TikTok一樣,有加減速、配樂以及特效等功能,部分就跟IG原本的「Story」限時動態的功能一樣,可以現場拍攝、或是從相簿裡選擇並編輯15秒的影片。而其他用戶可以透過探索頁面或 hashtag、音檔或影片看到「Reels」的影片。筆者認為,「Reels」這個功能,似乎比「Story」功能更具吸引力。

新功能旨在提高帖文觸及率

首先,大家看不要小看僅存24小時的「Story」限時動態功能。根據統計,全球每天都有5億人均會使用 IG Story。要知道,即使是從不放影片或相片至「Story」的用家,亦會活躍地查看其他用戶上載至「Story」的影片或相片。早在疫情未來臨時,不少商家已好好經營其IG版面及「Story」功能。因此,疫情來襲初期,很多商家仍未普及使用「Story」時,部分商家已懂得利用「Story」的限時動態功能,好好地展示店內的貨品實物,且取得不少成效,推動線上收入。

而在疫情嚴峻、人人足不出戶的期間,「Story」的限時動態功能正是一個良好的平台,向顧客展示貨品最真實的一面。如今,「Reels」的出現,似乎集「Story」及出Post的好處於一身,利用簡單製作的短片,分享產品的真實動態給客戶。而短片相比照片,更能刺激其購買欲,進一步開拓收入。

而「Reels」的影片可以是一個Post、一個Story、或是一個Reel Story,並同時在Facebook及Instagram平台曝光,大大增高了帖文的觸及率及曝光率。Instagram更表示,為了鼓勵更多用家使用,增加了「Reels」此功能的貼文接觸率,如商家可好好利用「Reels」功能,此或是推廣產品或商店的好渠道。



作者 _Anna (馮文慧)簡介

前 IM 記者,現投身金融行業。白天上班 8 小時,跟一般白領無異,工餘時間則經營網店,從事玩具精品代購生意。愛好旅遊,本身做代購是希望幫補旅費,沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆,在寸金尺土的香港開設實體門店。

