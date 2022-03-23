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【小老闆生意經@iM網欄】「Reels」成時下最新穎的營銷模式

名人薈萃 15:29 2022/03/23

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未知大家最近有沒有發現，IG新增了一項叫「Reels」的功能，允許用戶拍攝或上傳3至15秒的視頻，當中可透過即時拍攝、或是從相簿選擇，去編輯一段15秒的影片。然後再按各人喜好，加入速度、配樂、濾鏡及特效等等的基本功能，令用家可以快速剪接並發佈完成度高的短片(最長為可發布60秒的短片)。其他用戶亦可透過搜索頁面或是搜尋hashtag、音檔或影片，看到內容創作者上載的「Reels」影片。

社交影片甚具吸引力

社交影片市場競爭激烈，不論是短片抑或長片，只要內容夠生活化；題材夠吸引、好笑、貼地，均有不少捧場客。TikTok(抖音)可以說是現在最流行的短影片程式，而You tube則是現在最流行的中長影片程式。至於Instagram，早已進軍社交影片市場，發展「IGTV」，可是其用戶量相對其他平台而言，明顯差一大截。

據Sensor Tower研究報告指出，Instagram的10億多用戶中只有約700萬人有下載IGTV App，可見其使用程度頗低，吸引不到大眾關注。結果，Instagram宣布將停運「IGTV」，專注其資源到至「Reels」功能身上。Instagram發布「Reels」功能後，指可在其影片中加入獎勵計劃，意味內容創作者可透過影片廣告插播功能，增加創作者的廣告收入，進一步開抬內容創作者的收入。

「Reels」的用法就好像TikTok一樣，有加減速、配樂以及特效等功能，部分就跟IG原本的「Story」限時動態的功能一樣，可以現場拍攝、或是從相簿裡選擇並編輯15秒的影片。而其他用戶可以透過探索頁面或 hashtag、音檔或影片看到「Reels」的影片。筆者認為，「Reels」這個功能，似乎比「Story」功能更具吸引力。

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

新功能旨在提高帖文觸及率

首先，大家看不要小看僅存24小時的「Story」限時動態功能。根據統計，全球每天都有5億人均會使用 IG Story。要知道，即使是從不放影片或相片至「Story」的用家，亦會活躍地查看其他用戶上載至「Story」的影片或相片。早在疫情未來臨時，不少商家已好好經營其IG版面及「Story」功能。因此，疫情來襲初期，很多商家仍未普及使用「Story」時，部分商家已懂得利用「Story」的限時動態功能，好好地展示店內的貨品實物，且取得不少成效，推動線上收入。

而在疫情嚴峻、人人足不出戶的期間，「Story」的限時動態功能正是一個良好的平台，向顧客展示貨品最真實的一面。如今，「Reels」的出現，似乎集「Story」及出Post的好處於一身，利用簡單製作的短片，分享產品的真實動態給客戶。而短片相比照片，更能刺激其購買欲，進一步開拓收入。

而「Reels」的影片可以是一個Post、一個Story、或是一個Reel Story，並同時在Facebook及Instagram平台曝光，大大增高了帖文的觸及率及曝光率。Instagram更表示，為了鼓勵更多用家使用，增加了「Reels」此功能的貼文接觸率，如商家可好好利用「Reels」功能，此或是推廣產品或商店的好渠道。


同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

作者_Anna（馮文慧）簡介
IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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