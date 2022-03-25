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【SPAC】解讀投資SPAC的五大疑惑

股市 10:00 2022/03/25

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【SPAC】解讀投資SPAC的五大疑惑

過去兩年美國SPAC市場火熱，SPAC IPO集資額整體IPO市場的比率顯著提升如下图回顧2019年至2021年期間，追蹤美國交易所上市SPAC表現的標普SPAC指數期間累計升幅達2.8倍，遠高於同期於標普500指數90%的升幅。有見美股SPAC市場火熱，新加坡證券交易所於去年9月正式推出SPAC上市機制。而香港交易所亦於1217日正式宣佈引入新規則，在香港設立全新SPAC上市機制，並於11日起生效

SPAC IPO集資額占整體美股IPO市場的比率

資料來源：SPAC Analysis、中信証劵財富管理 （香港）   注： 該IPO資料為超過4,000萬美元的IPO交易，不包含直接上市

說到這裡，或者你會有疑問：1） 甚麼是SPAC？ 2） SPAC如何運作本文將為你拆解。

SPAC？

SPAC全名為Special Purpose Acquisition Company，中文譯名為特殊目的收購公司。SPAC本質是盲盒式私募股權投資+傳統IPO跟據美國證券交易委員會描述，SPAC為一家處於發展階段的公司，沒有特定的商業計畫或目的，或者已表明其商業計畫是與一家或多家不明身份的公司進行合併或收購。

SPAC模式示意圖

SPAC模式主要參與人包括六個方面，其中能物色合適的高增長潛力被併購公司、順利完成De-SPAC交易等都依賴于發起人，一般發起人還會在併購後的公司中持有經濟權益或擔當管理角色。因此，選擇SPAC除了要看其投資理念外，發起人的資歷、聲譽、個人能力及人際網絡，對SPAC的成功都有舉足輕重的影響力。

SPAC 主要參與者

SPAC如何運作

SPAC上市可大體分為四個階段：設立SPACSPAC上市、尋找併購公司和De-SPAC当中，核心流程是De-SPAC。SPAC上市後應在限定期內完成其與目標公司的合併交易並以目標公司的名義存續，稱為 “De-SPAC交易”。

SPAC的發起人及投資人主要通過De-SPAC交易實現投資回報，De-SPAC交易過程與傳統的借殼上市模式類似，通常會採取“換股”合併收購等方式。如果限定期內沒有完成De-SPAC交易，則該SPAC將面臨清盤，將所有信託帳戶內的資金歸還給投資者。（如下圖）

De-SPAC 步驟

相反，如果SPAC能夠在限期內發起併購交易，跟據香港交易所新規則，投票贊成或反對De-SPAC的投資者均可以選擇以不低於SPAC IPO發行價贖回股票，亦可在De-SPAC交易完成後轉換為繼承公司的普通股。由於 SPAC股份日後將可按不低於SPAC IPO發行價贖回，因此SPAC 股份價格應當不會顯著低於發行價。

總括而言，投資SPAC市場雖然可能有可觀潛在回報，但門檻相對傳統IPO亦較高，香港證監會只容許專業投資者認購和買賣SPAC股份。建議投資者投資前需要衡量風險，或尋求有關專業人仕意見。

撰文 : 中信証券財富管理 (香港)

欄名 : 財富解密

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