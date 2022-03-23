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【跨境理財通】跨境理財通個人投資者數目增至2.44萬　2月份新增855人

股市 15:48 2022/03/23

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跨境理財通個人投資者數目增至2.44萬　2月份新增855人

據內媒引述人民銀行廣州分行數據指，截至2月底，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」的個人投資者達到2.44萬人，當中港澳投資者1.59萬人，內地投資者8532人，涉及相關資金跨境匯劃7156筆，金額接近6.74億元。

據統計顯示，今年2月份，參與「跨境理財通」的新增個人投資者達855人，境內銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃590筆，金額7800.26萬元。

當中，港澳地區新增591人參與北向通，銀行辦理北向通資金跨境匯劃業務424筆，跨境匯劃金額2336.82萬元。內地新增264人參與南向通，銀行辦理南向通資金跨境匯劃業務166筆，跨境匯劃金額5463.44萬元。

在今年2月，深圳與港澳間往來「跨境理財通」業務匯劃的金額2718.56萬元，佔「跨境理財通」跨境匯劃總額的34.85%。

*港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊*

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港股 經濟 跨境理財通 大灣區 廣州 深圳 銀行

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