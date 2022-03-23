【俄烏戰事】針對北約網絡攻擊激增　報告：源自中國IP地址

▲ 近日有研究發現，中國IP地址針對北約國家發動的網絡攻擊激增116%。（法新社資料圖片）

俄烏戰事連連，戰爭蔓延至網絡，不少黑客組織亦參與其中。軟件技術公司Check Point的威脅情報部門 Check Point Research（CPR）近日發表研究報告指出，黑客針對烏克蘭以外政府組織的網絡攻擊增加21%，中國IP地址針對北約國家發動的網絡攻擊，更激增116%。

報告指出，自俄烏衝突開始以來，針對烏克蘭所有行業的整體網絡攻擊增加了20%，每個組織平均每星期所遭受攻擊次數為1,466次。另由於局勢緊張，該國的活躍網絡數量大幅下降了27%。

相對上，整體針對俄羅斯的網絡攻擊增長較小，只增加了1%，每個組織平均每星期所遭受攻擊次數為1,274次。

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黑客轉移目標 攻擊其他國家

報告又發現，在3月7日至13日，針對烏克蘭的網絡攻擊，比起俄烏戰爭的首兩周，下降59%。與此同時，針對全球所有地區政府或軍事部門的網絡攻擊則大幅增加，比衝突前增加了21%，比衝突開始首兩周增19%。

在全球範圍內，每個組織平均每星期所遭受攻擊次數為1,266次，比衝突開始前高出14%。歐洲每個組織平均每星期所遭受攻擊次數為1,068 次，比衝突開始前高出14%； 北美洲平均每星期受攻擊次數為991次，比衝突前高出17%；亞太地區每個組織平均每星期所遭受攻擊次數為1,718次，比衝突開始前高出11%。

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Check Point：可能使用中國IP 隱藏真正起源

值得留意的是，當中來自中國IP的攻擊，比俄烏衝突開始前高出 72%；而中國IP針對北約企業網絡的攻擊更比衝突開始前高出116%。

Check Point數據研究經理Omer Dembinksy表示，黑客不單只針對政府或軍事目標，還利用大眾對事情熱切的關注而發動網絡釣魚攻擊。他認為，不能把攻擊歸因至中國，國內外的黑客使用中國IP作為發動攻擊的源頭，或代表那裡的設置和營運服務更容易或便宜，或是更適合隱藏攻擊的真正來源。

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責任編輯：吳嘉雯

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