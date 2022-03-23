【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）

第五波疫情前所未有嚴峻，本港最新失業率更升至4.5%，逾15.7萬人無工開。為支援一眾失業人士，港府在第六輪「防疫抗疫基金」下推出「臨時失業支援」計劃，提供一筆過1萬元資助，以協助30萬名短期失業人士，全職、兼職和自顧人士，停薪留職亦可受惠。

申請資格：

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申請步驟：

(i)收入記錄在強積金戶口的人士

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(ii)沒有強積金戶口的申請人（請按此下載申述書範本）

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申請人在提交申請後，有責任留意計劃下發出的短訊及電郵（包括「垃圾郵件夾」內的郵件）。如申請資料不齊全，將會有短訊或電郵通知，要求申請人在指定日期前根據訊息內的指示補交。未能於指定時限內補交文件的申請將不獲處理。

若申請人的薪金並非每月發放（例如日薪）或每月收入不固定，當局會作合理調整，以評核申請人是否符合工作月入介乎2,700元至30,000元的要求。請參考計算例子。

收款方法：

資助將以自動轉帳形式直接發放到申請人的銀行帳戶。

如申請人曾在2020年的「現金發放計劃」下以其銀行帳戶成功收取10,000元款項，「臨時失業支援」計劃的資助將會發放到同一銀行帳戶。

如申請人沒有登記「現金發放計劃」，或該戶口已不適用，須於申請時提供身份證副本、收款銀行的帳戶號碼及其他證明文件（如顯示帳戶名稱及號碼的銀行月結單、存摺或提款卡副本）。

已提交申請人士，可以按此以身份證號碼、出生日期，以及於提交申請表時所提供的手提電話號碼登入系統以查詢申請狀況。

查詢熱線電話：1836-128

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