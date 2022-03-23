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【第五波疫情】順豐即日起全面恢復上門收派服務 確診樓宇可樓下交收或網點自取

理財智慧 15:45 2022/03/23

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順豐香港宣布即日起全面恢復本地上門收派服務，在過去14天内曾有確診個案的樓宇，客戶可選擇在處所樓下與順豐香港收派員交收快件，或安排於順豐香港自營網點自取。另外，所有隔離中心及社區治療設施的上門收派服務仍然暫停。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

順豐香港亦公布了快件截單時間，工商區域周一至周五為19:00，周六日及公眾假期為16:00；住宅及偏遠區域周一至周五為15:00，周六日及公眾假期為15:00。

工商區域標示於順豐特快本地件速度升級地圖内的綠色區域位置，住宅偏遠區域標示於順豐特快本地件速度升級地圖内黃色及紅色區域位置。

【延伸閱讀】【第五波疫情】順豐因應內地最新防疫措施 即日起停止收寄至內地所有快件

【延伸閱讀】【第五波疫情】順豐周末起暫停上門收派服務 自寄自取服務不會額外收費

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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