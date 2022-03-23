【第五波疫情】順豐即日起全面恢復上門收派服務 確診樓宇可樓下交收或網點自取

順豐香港宣布即日起全面恢復本地上門收派服務，在過去14天内曾有確診個案的樓宇，客戶可選擇在處所樓下與順豐香港收派員交收快件，或安排於順豐香港自營網點自取。另外，所有隔離中心及社區治療設施的上門收派服務仍然暫停。

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順豐香港亦公布了快件截單時間，工商區域周一至周五為19:00，周六日及公眾假期為16:00；住宅及偏遠區域周一至周五為15:00，周六日及公眾假期為15:00。

工商區域標示於順豐特快本地件速度升級地圖内的綠色區域位置，住宅偏遠區域標示於順豐特快本地件速度升級地圖内黃色及紅色區域位置。

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責任編輯：嚴浩文