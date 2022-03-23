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【ET講股通】孫運喜：輪流彈（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:27 2022/03/23

分享：

港股重上二萬二升勢未止，恒指今早承接美股升勢，高開近200點，開報22088點，早段升幅一度擴大至超過500點，半日升378點，報22267點，成交1016億元。恒指尾市升幅收窄至200點水平。阿里巴巴 （09988） 午後升逾6%；小米 （01810） 升近半成；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%。港股輪流彈？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：23 - 港股今日市況速覽    恒指升幅持續收窄
01：01 - 阿里巴巴 （09988） 回購消息＋中證監就中概股放軟   帶動大市上升
01：55 - 瑞聲科技 （02018） 業績差    高位回落累大市
03：09 - 科技股、本地經濟股、國際金融股輪流反彈
03：40 - 市場憂美國聯儲局加息0.5厘    滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 齊升
05：16 - 騰訊 （00700） 、美團 （03690） 業績成股價走勢關鍵
05：45 - 內銀股走勢平平   能否借業績扭轉跑輸大市局勢？ 成大市反彈關鍵
07：11 - 觀眾問股：匯聚科技 （01729） 1.15元有貨睇咩位？
10：15 - 觀眾問股：美團 （03690） 走勢點睇？上望及止蝕位？
13：28 - 觀眾問股：吉利 （00175） 28元有一手    現在想溝貨可以嗎？
17：53 - 觀眾問股：小米 （01810） 今日公布業績、前景如何？中綫甚麼價錢可入？
22：51 - 觀眾問股：領展 （00823） 差唔多日日升    甚麼價位買入長綫持有好？
26：04 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 可上望咩位？
28：18 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 有力再上？可挑戰60元？
31：02 - 觀眾問股：港交所 （00388） 376元買入    短綫應持有上望嗎？
32：48 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 甚麼價位可買入？
36：16 - 港股收市市況速報     成交可接受、有上升動力、高位有回吐壓力
38：02 - 恒指高位好淡爭持料整固    重要阻力位22500、22600點
38：24 - 潛力股推介：商湯 （00020）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3210836

------

恒指全日升264點，收報22154點，大市總成交1,773億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度逼近22500心理關口，及後高位遇阻，升幅收窄。中概股退市風險稍退，加碼回購的阿里巴巴 （09988） 升6.7%，業績欠佳的瑞聲 （02018） 跌7%。

各板塊輪流彈，上周由科網股展開升勢，繼而到本地經濟股，今日輪到金融股，主因儲局加息取態愈趨鷹派，美國10年期債息升至2.4厘水平。

後市能否反覆向上，還看有沒有板塊接力向上，本周放榜的騰訊 （00700） 、美團 （03690） 勢左右大局。內銀股近日落後大市，惟早前跌幅亦相對輕微，且看能否乘業績而起。

恒指短期累積升幅甚大，一舉破位再上機會不大，短線料整固，在重要阻力位前爭持。

潛力股可留意商湯 （00020） ，股價升5.4%至6.67元，技術走勢上，已先後突破3條下降軌，突破扇形走勢。待回吐吸納，上望7.6元，以5.79元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰匯聚科技、美團、吉利、小米、領展、中銀香港、滙豐、港交所、煤氣︰立即觀看

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

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*港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊   即睇《ET財智Talk》*

*港股策略如何，唐牛於《ET開市直擊》為你分析*

欄名 : ET講股通

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