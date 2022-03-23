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【有相睇】荃灣中心睇樓量增多　高層企理單位僅減4萬　代理：議價幅度開始收窄

股樓投資 15:38 2022/03/23

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個別屋苑的二手交投增多，有代理反映目前議價幅度開始收窄。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心14座高層E室，實用面積324平方呎，原開價439萬元，終議價至435萬元沽出，實用呎價約13,426元。

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片所見，單位裝修一般，需花錢翻新，但勝在位於高層，光綫充足。資料顯示，原業主於2006年以75萬元購入上址，現轉手帳面賺360萬元。

同場加映【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

談到近期市況，鍾家豪說，荃灣中心在最近兩日錄得4單成交 收租及自住各佔一半，由於業主見查詢及睇樓量增多，所以議價幅度開始收窄，甚至部分業主出現零議價。

同場加映【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃灣中心 美聯物業

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