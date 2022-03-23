【有相睇】荃灣中心睇樓量增多　高層企理單位僅減4萬　代理：議價幅度開始收窄

個別屋苑的二手交投增多，有代理反映目前議價幅度開始收窄。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心14座高層E室，實用面積324平方呎，原開價439萬元，終議價至435萬元沽出，實用呎價約13,426元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

從代理提供的相片所見，單位裝修一般，需花錢翻新，但勝在位於高層，光綫充足。資料顯示，原業主於2006年以75萬元購入上址，現轉手帳面賺360萬元。

同場加映【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

談到近期市況，鍾家豪說，荃灣中心在最近兩日錄得4單成交 收租及自住各佔一半，由於業主見查詢及睇樓量增多，所以議價幅度開始收窄，甚至部分業主出現零議價。

同場加映【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位 移民業主劈價售將軍澳中心 放盤半年累減逾328萬【下一頁】

同場加映【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機