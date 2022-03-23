▲ 【互聯網監管】抖音直播嚴格治理十大違規行動 涉惡意炒作、煽動粉絲、未成年人消費等

抖音直播發布《關於抖音直播嚴肅整治不良直播PK內容的公告》，平台將嚴格治理惡意炒作、拉幫結派、煽動粉絲等十大違規行為，以進一步規範直播社區內容生態，嚴格把控社區內容，嚴肅清理擾亂社區秩序、破壞平台生態、衝擊正確價值觀的違規內容。對於違反相關規範的主播，抖音將根據其實際行為的嚴重程度、主觀惡意程度以及造成的影響，予以停播乃至永久回收直播權限等處罰。

抖音直播平台已處罰主播36人

截至3月22日，抖音直播平台已經處罰主播36人，針對4位二次違規的主播，平台已予以回收直播權限7天並公開檢討的處罰。

抖音直播十大禁止內容：

1、禁止未成年人消費

2、禁止人氣造假

3、禁止叫囂引戰

4、禁止惡意炒作

5、禁止拉幫結派

6、禁止煽動粉絲

7、禁止譁眾取寵

8、禁止低俗懲罰

9、禁止極端內容

10、禁止交易承諾

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