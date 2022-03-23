【遙距投保】信銀國際與中國人壽（海外）合推遙距投保服務　全程可線上完成

▲ 信銀國際宣佈，與中國人壽（海外）聯手推出遙距投保服務。

信銀國際宣佈，與中國人壽（海外）聯手推出遙距投保服務。客戶登入該行的「inMotion動感銀行」，無需下載第三方應用程式，便有一系列保險產品可供選擇，保險咨詢、產品選購及投保全程可線上遙距完成，無需親身會面。



信銀國際表示，去年9月引入中國人壽（海外）電子投保平台OnePartner，於指定分行為客戶進行中國人壽（海外）保險產品一站式電子化投保服務。今次雙方再度合作，首推「遙距投保」服務，讓客戶與客戶經理遙距互動。

該行指出，視像通話期間，客戶可與客戶經理透過屏幕共享等功能，共同進行財務需要分析，選擇合適的產品及方案，進而與客戶經理一同無縫地轉至在中國人壽（海外）電子投保平台OnePartner填妥電子投保申請表格，並於線上作電子簽署及上傳身份證明文件。

遙距投保屬「保險科技沙盒」項目，獲保監局審批。信銀國際指，該項目已通過合規及技術審查，符合金管局之相關要求，以保障客戶利益及個人資料安全。

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