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【互聯網數據】Sensor Tower：騰訊《王者榮耀》2月重奪全球手遊榜冠軍

股市 15:06 2022/03/23

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【互聯網數據】Sensor Tower：騰訊《王者榮耀》2月重奪全球手遊榜冠軍

Sensor Tower商店情報數據顯示，2月騰訊（00700）《王者榮耀》在全球App Store 和Google Play 吸金2.25億美元，重回全球手游暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入佔95.2%，海外市場收入佔比為4.8%。

騰訊《PUBG Mobile》(合併《和平精英》收入)以2.05億美元的收入位列榜單第2名。其中，64.2%的收入來自其中文iOS版本《和平精英》，美國市場的收入佔7.7%。

榜單前五另外三款遊戲為米哈遊《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。 2022年2月，全球手游玩家在App Store和Google Play消費了66億美元，按年下降7.6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

 

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編輯:姚卓然

港股 電玩手遊 騰訊控股（00700） 遊戲 Google Play App Store

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