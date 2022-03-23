美股科技股全攻略 唐牛話呢兩隻龍頭可以吼（附策略）

美國聯儲局釋出鷹派訊號，鮑威爾稱必要時會在下次議息會議加息半厘，有儲局官員更建議將今年利率調升至3厘以上。不過市場似已消化加息預期，美股道指隔晚收市照升逾250點。獨立股評人唐牛留意到債息升，美股股市見資金回流「繼續行」，納指仍持續向上，他建議可加大倉位，科技股短期可留意兩大龍頭Apple（AAPL.US）、Alphabet（GOOG.US）。

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策略上，唐牛指美股走勢快，Apple（AAPL.US）股價有條件再上，但現價偏高、買入有點遲，原本一注的價錢建議改為三分一注或半注買入，用注碼控制風險，再調整時才加注；Alphabet（GOOG.US）料6月拆股將利好股價，業績不差，績後股價一度衝穿3000美元，現價位可考慮買入，上望3000美元水平。

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